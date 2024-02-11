美國拜登政府目前的對華博弈策略，一方面放下身段、死皮賴臉要與中國緩和，弄出一個緊張關係「止跌回穩」的局面；一方面在政治、經濟、科技、軍事上繼續與中國鬥法，向中國施壓，特別是在軍事鬥爭上作出和中國開戰的準備。為此，美國在台灣東部對出的菲律賓海，部署了卡爾文森號及羅斯福號兩個航母戰鬥群。

近日美國、日本、澳洲軍隊又舉行了「聯合指揮所電腦模擬演習」，聲稱這場以中國大陸為「假想敵」的演習，將在明年前後實施實際調動部隊的演習，「驗證聯合行動計劃的有效性」。日美媒體表示，這些行動反映了美日澳「對北京武統台灣存在強烈危機感」。與此同時，卡爾文森號航母戰鬥群指揮官叫囂，美軍航母無懼中國解放軍的「航母殺手」東風21型導彈，美軍能夠有效安全地執行任務。

面對美國的軍事威脅、壓力和叫板，中國一如既往地從容淡定，按照計劃推動和展現自己的軍力。內地官媒近日首次發布中國第三艘航母「福建號」側面全身照片，清楚顯示「福建號」彈射器滑道的長度，意味着該艦能夠「彈射起飛重量很大的艦載機」；而升降機的闊度尺寸很大，可見「福建號」提升艦載機的能力很強。有軍事評論員認為，目前中國周邊安全形勢嚴峻，公開「福建號」的新照片，有警告試圖搞事者的作用。

中國軍事力量、武器裝備的迅速發展走強，美國極為關注，因美國霸權主義是「唯武器論者」，認為美國武器最強、軍力最強就能永遠稱霸，想打誰就打誰，這種心態和認知反映出了美國的色厲內荏，一旦發現別人的武器大發展，甚至比美國強，它就會膽戰心驚。美國國防部去年發表的中國軍力報告稱，中國的東風21型導彈，令解放軍能對西太平洋地區的美國航母實施精準打擊。此報告一出，美國一面散布「中國威脅論」，一面加大威脅中國，一面又稱無懼中國，叫板中國，此要以中國為敵到底也。