沒有最驚嚇，只有更驚嚇！美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上月驚爆飛行途中艙門飛脫，事件有初步調查報告，原來艙門至少缺少4個用作固定的關鍵螺栓。疑去年8月波音工廠從機身製造商接收涉事客機時，發現艙門部分拉釘破損，期間4個螺栓拆除，修理後沒有把螺栓再安裝。

顯而易見，今次事件絕對是人禍，全球最大的飛機製造商，居然會發生如此兒戲之事，叫人如何對它有信心？沒有賠掉人命是好彩，斷送自己聲譽打死無怨。以往波音飛機引領全球，現在卻是安全成疑的代名詞，美國航空王國沒落，已是不爭的事實。

近來巨型美企接連發生質量問題，波音固然亂象叢生，就連港人熱愛的電動車品牌Tesla也出事。去年底因為自動駕駛系統問題，宣布在美國回收逾203萬輛電動車；而今個月也有回收行動，Tesla在美國出售大約36.2萬輛電動車，以更新全自動駕駛系統Beta軟件為由回收。

反觀中國在航空以至電動車行業都有長足發展，後者更執世界牛耳。2023年第4季，中國電動車龍頭品牌比亞迪，銷量首次超越Tesla，成功搶下全球電動車銷售第一寶座。中國發展電動車的日子不算長，卻能輕易將「美國一哥」踢下來，足見中國式發展不能小覷。現在中國卯足勁發展航空事業，國產飛機C919正式投入市場，規模當然無法跟波音可比，但假以時日，誰說不會超越美國？

一葉落知天下秋。美國這些年來出盡法寶打壓中國，正是出於自身優勢不再的焦慮和不安。然而，羅馬帝國亦有崩潰的一天，用這種方法保住霸權，一味禁制競爭對手卻不思進取，終究不可能長久。