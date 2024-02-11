今天是大年初二，筆者在此先恭祝大家新一年身體健康、心想事成。過年大家都會與親友團聚，吃是一個重要環節，但近日台灣的食品安全接連出現問題，先是爆出「安心豬肉」含有瘦肉精，而在部門覆檢期間，民進黨政府相關部門的領導階層按捺不住，多次質疑市政府實驗室有問題，網上亦出現網軍帶類似「風向」，但不久就被自己部門的檢驗結果打臉。其後雲林縣政府又公布發現含「蘇丹紅」的調味料，令人再次關注台灣的食安問題。

早前台中市政府在公有企業「台糖」的「安心豚梅花肉片」中，驗出瘦肉精「西布特羅」，民進黨政府衞福部一名政務次長在其部門覆檢結果出爐前，就深夜發文指這起事件有五大荒謬，批評是國民黨領導的台中市政府有問題，但結果是覆檢3次都檢出樣本含瘦肉精。雖然暫時未有驗出更多含瘦肉精的產品，但仍需查出為何出現這盒含禁藥的肉。

與此同時，同樣由國民黨領導的雲林縣政府，稱接獲檢舉指某廠商的黑胡椒粒及「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」產品，製造過程疑使用有農藥殘留及工業用色素蘇丹紅的原料，縣政府抽檢並交由衞福部檢驗，結果顯示細粉紅辣椒含有食品禁用的蘇丹紅。

筆者一直關注台灣食品的安全問題，早在2021年初就曾針對民進黨當局罔顧島內民眾對健康的關注和反對聲音，開放進口含有瘦肉精的美國豬肉問題，進而發現香港市面有大量來自台灣地區的豬肉食品，因此就台灣放寬含瘦肉精肉類對香港市民的潛在影響作了解。而在同事們整理下，當時發現台灣當局不論政黨派別，對食物安全長期並不重視，從乾貨含硫超標事件、塑化劑食品事件、地溝油/餿水油事件，到雞蛋含農藥事件、毒澱粉事件。而近年則有日本驗出台灣香蕉含殺菌劑「百克敏」超標、內地因多次驗出介殼蟲而禁止輸入台灣地區鳳梨等水果事件、台灣魚產品不時被驗出「孔雀石綠」等。

但更重要的是，島內政客和官僚的態度，經常是不出事不作為，出了事就把問題政治化，令人觸目驚心。而這次「安心豬肉」事件，延續了島內一些官員、政客一直對食安的「堅持」：不問事實和科學，有事則先問政治，上綱上線。這可說是政黨選舉政治的典型遺毒：鈔票金主和利益才是實在的，選舉前炒作一下政黨對立，以及一些被建構的仇恨和恐懼，花花錢，選票就回來，哪管事實和科學，更不管候選人是不是有能力、有道德操守。

香港特區政府投入食物安全的支出並不低，2018年就有傳媒比較過香港和台灣投入食安的人均預算的差距高達30倍。保障大眾食得安心十分重要，糧食安全的量和質都是國家安全一部分，筆者希望特區政府繼續努力，特別是日本核污水排海和不時洩漏的情況下，把關工作更要做好！