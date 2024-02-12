今後的戰爭應是消耗戰，更是不對稱的消耗戰。

烏克蘭戰爭是美、俄的國防資源消耗戰，以巴之戰是哈馬斯等以人民生命財產的消耗鬥以色列的消耗，而胡塞武裝的紅海航道之爭，便是以低成本武器對抗高成本的先進武器。不對稱鬥爭的結果，以巴之戰，強者未必勝，弱者以命相搏。紅海航道之爭，則是弱者反過來佔優。無大顧忌，不怕死之命，加上普及的土武器，全球霸主的美國，炸也炸不死、炸不怕也門民兵，多炸一回，美國損耗更大，倒逼出財政危機。縱使一時武器生產可以提升經濟，終不能持久。

以巴之戰、紅海航道之爭裏，最大對手伊朗拒不落場，供應武器，指揮戰役，卻堅守界線，不出兵，逼得美國、以色列亦不敢轟伊朗國境。伊朗的戰略是以地方武裝把美以消耗，自己則蓄勢待擊，可保存非戰爭生產與社會經濟民生的發展，低成本武器對本國經濟負擔有限，但引來美以的高成本還擊。期間伊朗還可觀察戰局，修改戰術，改善武器性能。美伊之間，是另一種不對稱消耗戰。

伊朗等待美以力絀而敗，中國與俄羅斯也同樣在中東等待。俄羅斯在烏克蘭犯了錯誤，被引入局，但迅即改，以堅守佔領而不求冒進，消耗進攻者的軍力、財力，以及士氣；另一方面脫歐入亞，用石油、天然氣銷售來支撐戰爭所需。美國以烏戰來迫使歐洲棄俄取美，能源支出變成美國暴利，戰爭消耗的是烏克蘭與歐盟。但若堅持下去，美國未必可脫身，亦會陷於中東泥沼。歐盟獨力抗俄，將會放棄烏克蘭，與俄談和，使歐俄亦同時脫身，歐盟走回獨立自主之路。俄羅斯不介入中東，使美國無藉口對之再加制裁，俄也不會在烏強戰到底，俄羅斯的消耗便可控制，戰時還有3%以上的經濟增長，休戰時更可提升。戰不敗，不戰更勝，俄羅斯在烏克蘭改採堅守策略，正是消耗美歐烏的力量，由對稱消耗逐步轉變為不對稱。

中國袖手旁觀，戰爭中保持中立，便是打算坐收漁人之利。既從戰爭學習戰術與武器應用新方法，而當美歐俄集中武器生產，中國向全球供應民用產品，左右得利，是最大得益者。

中俄伊以外，全球各國亦等待美國消耗殆盡，停戰讓全球經濟回復正常。在此之前，美歐受困於戰爭，各國可有空間發展，印度的高增長部分也來自這個因素。