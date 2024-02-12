最近這段時間，中美高層頻繁互動，雙方經濟工作組日前還舉行了第3次會議，因此出現和緩氣氛。連美國媒體也認為中美關係正在重回正軌，希望保持這種勢頭云云。是嗎？恐怕只是一個美麗的誤會。美國一日不摒棄冷戰零和思維，依然將中國崛起視為其霸權地位的最大威脅，中美關係就不可能重回正軌。美方暫時放低身段，不過是緩兵之計，一旦緩過氣來，對中方的遏制打壓勢必變本加厲，雙方更激烈的博弈也許還在後頭。

近年來西方一直渲染中國面臨各種內憂外患，好像隨時會崩潰似的，其實美國面臨的問題更多，危機更嚴重。主要是因為老美把手伸得太長，到處點火，俄烏戰爭、以巴衝突、紅海危機……疲於奔命，應接不暇。加上美國內部問題多多，矛盾尖銳，拜登政府被搞得焦頭爛額，不得不尋求解脫之道。財長耶倫最近多次放出風聲，希望今年再度訪華，所為何事？還不是想佔點便宜。美國國債規模已突破34萬億美元，而且還以驚人的速度繼續攀升，身為大掌櫃的耶倫怎能不焦慮。但焦慮也沒用，中方早已丟掉幻想，不可能再做以德報怨的蠢事。

總而言之，目前是美方有求於中方，而不是中方有求於美方，這正是華盛頓暫時不敢再咄咄逼人的主要原因。畢竟經過多年較量，老美意識到無論採取甚麼手段，都無法阻止中國發展，反而給自己帶來嚴重傷害，所以只好改變策略，不斷要求溝通對話，並一再強調無意脫鈎。儘管言不由衷，但起碼開始面對現實。正如有人指出，受制於當今變亂交織的複雜局面，美國顯然承受不起與中國關係長期交惡的代價，更承受不起脫鈎斷鏈的後果。

當然，江山易改，本性難移，美國出於冷戰思維和意識形態偏見，以及維護本身霸權的考慮，無論如何也不會放棄遏制打壓中國的政策。近日美國與日本、澳洲舉行所謂的聯合指揮所電腦模擬演習，矛頭直指中國；此外，美軍把3艘航母開到亞太，分明也是衝着中國而來。一方面伸出橄欖枝，一方面磨刀霍霍，美方這種兩面三刀的鬼把戲，中方早已領教過，豈會輕易上套。

說到底，外交講求實力，美國更是一向信奉拳頭就是硬道理。所以，中國只要繼續壯大，就不必擔心美國遏制打壓，也只有這樣，中美關係才能真正緩解。