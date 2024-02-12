香港社會面對諸多問題，但部分問題根本是政府自找，最好例子莫過於收容假難民，儼然打開禍港之門。本報按習俗，為龍年的香港運程向黃大仙求籤問卜，就假難民問題，大仙賜予「蟻子知時」一籤，意味今年香港仍被假難民問題所困。

事實上，假難民湧港這麼多年都沒有停止，就像蟻子排隊列陣一般前赴後繼。入境處早前舉行年結記者會，去年共遣送1,786名聲請不確立人士離港，較2022年大增63%，遠超去年《施政報告》定下每年至少1,200人的目標，惟迄今仍有15,200人滯留香港。

入境處可說是克盡己任，打擊假難民絕不手軟，應予肯定。無奈獨力難支，只要港府繼續中門大開，對假難民無任歡迎，入境處在下游如何加快聲請處理、如何加強遣返、如何致力打擊黑工，始終都是事倍功半。

最要命是司法不斷抽後腿，最經典是早前一宗西非假難民滯港案。十多年前以免遣返聲請滯港的西非男子，因強姦妻子友人，2016年被裁定強姦等罪罪成，重囚10年。西非漢於前年2月刑滿出獄，入境處根據《入境條例》羈留他以處理聲請和等候遣返，及後其聲請和上訴均被拒絕。西非漢早前入稟高院申請人身保護令，竟獲法官批准，並下令入境處釋放。要不是入境處不服提出上訴，上訴庭終於裁定入境處上訴得直，下令西非漢須支付30萬元訟費，西非漢肯定繼續賴死不走。

但所謂被罰訟費根本多餘，打了這麼漫長的官司，西非漢肯定不付分文，結果又是納稅人埋單。人們不明白，究竟假難民人權重要還是香港利益重要？為何司法就是如此黑白不分？港府不肯退出國際公約，不是煩惱自尋是甚麼？