近日《瑞典日報》一篇名為「水餃讓創始人致富」的台北旅遊指南報道，在台灣引起議論，文中將台灣民主歸功於蔣介石，宣稱國寶宴來自清朝御廚，並說台灣是大陸的小弟，讓部分人士不滿，從而對該報抗議要求更正。但其中一位台僑劉先生的言論卻讓我瞠目結舌，他說許多台灣人身上都有南島語族的血統，他本身做過DNA測試，發現有將近5%的南島語族血統。現在台灣有將近一成的青少年是父親或母親有東南亞血統，讓台灣成為一個多元文化之島，中華背景只是多元文化的一環。

這位劉先生言下之意，是說自己有5%的南島語族血統，所以他就不是中國人，而台灣有將近一成的青年父母中有東南亞血統，所以中華文化就只是台灣眾多文化之一，而不是主流文化。這到底是哪門子的邏輯？

先不論劉先生到底是怎麼測的，就當你真有5%的南島語族基因好了，那你另外那95%的華人基因就直接報廢？近一成的青年父母有東南亞血統，也剛好就是5%的人有東南亞文化，那麼剩下的95%中華文化就跟着一起丟棄，當作不存在了嗎？

最新研究顯示，距今5,000至4,000年前的福建沿海曇石山文化，與福建可能距今已有上萬年之久的奇和洞遺址，都可能是南島語族文化的源頭。這代表即使是南島語族，其來源也是中華大陸，以此作為和大陸分隔的證明，豈非可笑之至？

今天所謂漢族，本就是數千年來無數民族融合的結果，未來也會有更多民族融入，漢族與其說是血緣，無寧說是一種共同創造的文化。台灣老是有一些獨派，拋棄自己祖宗，硬要將自己的民族文化竄改扭曲，藉此滿足自卑的玻璃心，除了令人搖頭，也真不知該說些甚麼了。