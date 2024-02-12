俄烏戰爭至今尚未有結束的迹象，不過有一點幾乎可以肯定，就是未來一個月，俄羅斯和烏克蘭仍會處於開戰甚至戰況更激烈的狀態。這可以從近來兩個迹象看出。

一是烏克蘭總統澤連斯基宣布解除武裝部隊總司令扎盧日內的職務，並改由陸軍司令西爾斯基擔任。澤連斯基改組軍方領導層，當然不是無緣無故，而是想通過改變戰爭策略以贏回領土。依此來看，烏克蘭政府對捍衞國家及勝出戰爭的欲望仍然很強烈。

二是俄羅斯將在3月15至17日一連3天舉行總統選舉，由現任總統普京及另外3名候選人角逐。政治學中有所謂「聚旗效應」的說法，用來指一國元首在國際危機或戰爭之中民望短期內暴增的情況。對普京來說，目前他的優先事項絕對是勝出大選。這意味着他沒有誘因向烏克蘭退讓，反而更有動力在烏克蘭持續進行特別軍事行動，以展現自己的領導能力，獲取國內民意支持，爭取連任。

當然，俄烏這場持久戰到了現階段對各方都沒有好處。俄羅斯和烏克蘭除了互打不贏對方，國內經濟也是損失慘重。而歐洲為了援助烏國，也日漸吃力，甚至導致國內矛盾激化，付出了相當大的代價。各方皆面臨兩難處境，都想早日結束戰爭，但這需要一個轉捩點。這有點像竹筒滴水，水一點一點地注入竹筒，當累積到一定程度後，竹筒因為敵不過水的重量而傾斜讓水流出。

目前來看，今年底的美國大選是烏國局勢轉入和平軌道的轉捩點。特朗普早前聲言若當總統，會盡快結束在烏克蘭的戰爭。特氏對俄烏戰爭的態度令烏國和歐盟憂心忡忡，一旦看出特氏勝率上升，便有可能態度軟化，提前與俄羅斯達成停火協議。