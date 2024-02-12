日前才寫過，81歲的美國總統拜登，最近再講錯多位外國元首的名稱，包括將現任國家主席習近平和法國總統馬克龍，說成同樣已去世廿多年的中、法前領導人鄧小平和密特朗。連串失言再次令人質疑他患上俗稱老人癡呆的認知障礙症，難以再勝任並連任總統一職。

事態近日又有新發展。拜登早前被揭在卸任副總統後，未經授權將多份國家機密檔案留在辦公室和住所內，因而遭當局委任的特別檢察官立案調查。有關調查報告日前出爐，決定不會提出刑事檢控。

有關結果理應可令拜登陣營鬆一口氣，並預計會被其共和黨對手、本身亦曾因不當處理機密文件而被檢控的前總統特朗普炮轟為雙重標準。但事實剛好相反，因為報告形容拜登是一位「記憶力差的老好人」，並非故意保留有關機密檔案作不當用途，因此才決定不作檢控。有關說法進一步加深美國民眾對拜登能力的質疑，形同為特朗普送上選舉彈藥。

拜登其後特意舉行了一場記者會，企圖反駁有關「失憶」指控。但經過多名記者七嘴八舌圍攻下，老態龍鍾的拜登明顯招架不住，繼而表現得老羞成怒兼語無倫次。就連向來偏幫民主黨的當地左翼傳媒，亦形容該場記者會為選舉公關大災難。

拜登自辯不成，惟有改由比他年輕22年、做檢察官出身的副總統賀錦麗披甲上陣，炮轟撰寫調查報告的檢察官乃共和黨人，質疑有關指控涉及政治動機。賀錦麗之前「神隱」多時，良久沒有公開露面為拜登助選，今次卻表現得相當賣力。可能她終於想通了，她希望成為美國首位女總統的唯一機會，就是讓拜登當選連任，並在任期中途因健康理由以至被神召仙遊，而需由副總統「坐正」接任總統。