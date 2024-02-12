全國首部低空經濟產業促進專項法規──《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》剛剛實施。內地多個省市近年將低空經濟寫入政府工作報告，並廣泛應用於不同產業，反觀香港，發展低空經濟仍是一個嶄新議題，香港可否發展低空經濟？應發展哪些領域？將來可探索開發的領域為何？

我認為香港具備條件發展低空經濟，不過礙於香港的城市規劃、樓宇間距、人口密度以及法律法規等多方面因素，可發展的領域較為有限，例如較難利用無人機系統參與外賣及速遞平台。但目前低空經濟中最值得香港開發的重點領域，便是無人機匯演產業，尤其是應用於推廣空中文旅方面。

近日，「繽紛香港」大型無人機燈光秀表演在灣仔海濱舉行，無人機組合除了變幻成各類圖案，呈現香港著名景點，亦聚集成一幅巨型二維碼，觀眾掃碼後可領取商戶提供的遊覽、住宿、購物、出行等優惠券。此外，早前的LV時裝秀、「區選繽紛日」等，可以觀察到香港在推動「盛事經濟」的過程中，開始投入愈來愈多的無人機匯演項目，將維多利亞港這特色景點與現代科技創新融合，呈現一系列光影表演吸引大批旅客和市民「打卡」分享，有利於推動香港文娛及旅遊產業發展，尤其是打造香港空中文旅，我相信無人機匯演會成為香港未來發展「低空經濟」的重點項目。

但是，我亦希望政府能夠在推動無人機表演市場方面拆牆鬆綁，助香港無人機產業「一飛沖天」。現時本港可經營無人機匯演的公司不多，相關參與公司表示，除了需遵守飛行高度及地區限制，例如維港禁飛區，礙於法例掣肘，一場表演涉及重重關卡審批，需向民航處、飛行服務隊、警方及通訊事務管理局等多個政府部門報備申請，行政時間長。政府在推動香港無人機匯演，未來可否特事特辦，例如簡化申請程序，開放維港以外更多區域表演？

至於將來可進一步探索開發的領域，我認為可集中於「空中的士」服務。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確表示，將深化低空空域管理改革，穩步發展粵港兩地跨境直升機服務。本港跨境直升機主要於上環空中快線直升機場，該機場每年可處理約5萬架次的升降，但即使疫情前的2019年，最多亦只錄得約9,000架次升降，容量遠未飽和，足以應付未來數年市場對往來香港和大灣區其他地方跨境直升機服務的需求。

根據廣東省交通部門預計，粵港澳大灣區到2035年將擁有7座運輸機場、17條跑道。我認為香港可積極發展跨境直升機運輸服務，開通更多城際直升機固定航線，參與並構建大灣區城市群內部的快速空中交通網絡。雖然目前陸路水路都有多種方法往來香港與大灣區其他城市，但直升機只需十多二十分鐘的行程，相信對商務客來說極具吸引力。