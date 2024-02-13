正論：利益申報懶遵守　議員紀律得把口

改制後的區議會選舉早已塵埃落定，區議員亦早已履新。然而本報發現，多區都有區議員沒有依從指引作出利益申報，或申報並不齊全。在愛國者治港下，反對派絕迹，部分當選的愛國者疑自恃沒有制衡力量，視規矩如無物。

因應新一屆區議會誕生，政府定立《區議員履職監察制度指引》，當中有要求區議員上任後的一個月內，需填好登記個人利益的表格，並向當區區議會秘書遞交。

但踏入2月1日，即新一屆區議員任期生效一個月，仍有東區、南區、北區、沙田、離島和九龍城的區議員，個人利益登記未能在相關網頁顯示，而西貢區議會的數十名區議員，見諸網頁的個人利益申報亦不齊全。直到本報向民政事務總署查詢，署方才補鑊，指所有區議員已向當區區議會秘書提交個人利益登記表格，各區秘書處正陸續上載至相關區議會網頁云云。

真的假不了，假的真不了。本報隨即發現，部分區議員的填表日期竟然是2月，明顯遲過當局規定，即是在遇到傳媒查詢後才施施然作出申報。更有甚者，截至2月12日，仍有數名區議員未有作出個人利益申報。

眾所周知，反對派已被當局拒於所有選舉門外，區議會也是清一色愛國者，直選議席大減，並恢復委任制，港府還美其名曰「五光十色」，理應有一番新氣象。議員們當選後，無不信誓旦旦如何堅守初心，如何鞠躬盡瘁服務市民，說得無比動聽。

詎料一遇利益申報便見真章，不是遲報便是不報，無規無矩。須知利益申報的作用，一為代表接受公眾監督，二為避免利益衝突，為防貪的最基本一環。如今部分議員視之為無物，他們的心態是甚麼，是否認為無論怎樣，份工也是穩穩妥妥，沒有後顧之憂，更毋須被問責，因此我行我素，連規章制度也不用遵守，公眾眼睛雪亮，自有公論。

須知道，運作一個區議會所費不菲，單是搞一場選舉便數以億元計，而民政事務總署在2023至24年度的區議員酬金預算開支，便高達約3.14億元，絕對是燒銀紙的玩意。很可惜，選舉當日的電子選民登記冊系統發生故障，固然搞得一片混亂；就連區議員剛履新，亦旋即被踢爆利益申報也懶得做，完全物非所值，叫納稅人情何以堪？

外界早就質疑，區議會並無存在價值，理應取消，並將功能撥給立法會，毋須繼續浪費公帑。的而且確，改制前的區議會猶如政治鬥獸場，被反對派騎劫，為反而反，高度政治化，完全失去服務地區的功能；即使在改制後消除政治噪音，但變成徹頭徹尾的政治花瓶，儼然白𢭃人工，究竟有甚麼非存在不可的理由和價值？

香港經濟不景，民生多艱，區議員享受高薪厚祿，卻連最基本的規矩也懶得遵守，還談何為民生謀福祉？港府對此不監不管，放任自流，同樣令人質疑。良政善治背後，公眾監督從政者的空間愈來愈小，孰好孰壞，怎能不令人反思細想！