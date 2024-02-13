世界視線：美失紅海控制　中國進求和平

紅海航道危機使全球質疑英美有否能力護航。在紅海地區，英美都是依靠戰艦，補給線遙遠。美國負責中東的第五艦隊總部設於巴林，距離還近，可是一旦長期作戰，彈藥供應還有問題。最近，美軍炸也門叛軍青年運動（胡塞武裝）據地用B1B轟炸機從美國本土出發，表明美國的空軍力量無遠弗屆，亦顯示出單靠在紅海的軍艦彈藥有限，不能長期作戰。美國在中東的部署已在退縮，連吉布提租借的海軍基地也在幾年前被中國取代。紅海航道危機應是美國估計不到，戰略安排上並沒考慮。面對胡塞武裝的大規模導彈無人機打擊，似乎是應對困難，耗光了彈藥便要撤退。

中東的地緣重要性在於扼歐亞非三大陸的連接點，加上波斯灣的石油天然氣，屬歐亞大國必守之地。可是，除縮減力量的美軍外，歐盟並沒有強大的海軍進入護航。英國所有的是老舊戰艦，若美艦撤退，英國是沒法獨力支撐。面對胡塞武裝不對稱鬥爭，單以海上，實在難以言勝。相反地，中國與印度的戰艦實力不如美國的航母組列，卻正在冒起。伊朗海軍則出不了波斯灣，要防巴林美國第五艦隊，但可阻船隻出入波斯灣，牽制美國及阿聯酋的海軍力量。

印度應是紅海航道的潛在主要海軍力量。一是離印度大陸近，補給容易。二是在印度洋東西端，印度都有戰略性的海軍基地，監察外來船艦進入印度洋和紅海航道。東端是安達曼－尼科巴群島的海軍基地，西端是新建的在毛里裘斯租借的阿加萊加群島海軍基地，因此印度當前可派10艘艦艇護航，但卻不與英美合作，單獨行事，且公開稱也為了針對海盜活動，可卻救援在紅海被襲的商船，顯然想在紅海危機中展示其新近的海軍力量，但同時不與英美走在一起，以免得罪阿拉伯國家與伊朗。

中國在紅海周邊的海軍特遣隊，原只是為防索馬里海盜的護航。現在並沒有公開說要在紅海護航，中國在吉布提的海軍後勤基地可給特遣隊和今後新派來的艦艇支援。但中國遠途而來，西方媒體叫囂的中國新建區內港口，似只有巴基斯坦的瓜德爾港可用，離中國本土亦遠。

紅海航道也是中國與歐洲貿易的主通道，中國無力護航便要與當地國家合作以保障貿易通道，中國的態度便與英美不同，以經濟與貿易利益為重。

研究所所長 陳文鴻