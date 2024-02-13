以巴衝突爆發以來，國際社會對俄烏戰爭的注意力迅速轉移，作為西方寵兒的烏克蘭漸漸失寵，大有被拋棄之勢。對此，烏國總統澤連斯基自然焦慮不安，為了再引起國際社會關注，避免成為西方棄子，他不惜孤注一擲，除了撤換武裝部隊總司令和總參謀長，還一口氣任命5名軍隊高層。經過這一連串大動作後，戲子總統的曝光率確實回來了，恰好歐盟又通過了新一輪500億歐元援助計劃，更如久旱逢甘霖，重新喚起其雄心壯志，擺出一副誓與俄羅斯拚到底的姿態。怕只怕，先生之志大矣，先生能力不足，烏克蘭本來就沒有多少籌碼，再經此折騰，隨時賠個底朝天。

明眼人都看得出，澤連斯基陣前換帥，無非為戰爭失利尋找替罪羔羊，以推脫自己領導不力的責任。只是如此一來，勢必嚴重打擊軍心士氣，恐怕弄巧成拙。被撤職的烏軍總司令扎盧日內不僅深得軍人擁戴，在社會上也享有很高的政治聲望，民眾對其信任度遠高於澤連斯基，也許就是因為功高震主，才落得如此下場。這正是典型的卸磨殺驢，戲子為了保住總統寶座，對軍方高層大開殺戒，叫前方將士情何以堪？難怪有人嘲諷道：「估計身在莫斯科的人會笑得喘不過氣。」

事實上，這場戰爭的勝負早已寫在牆上，不管戲子總統如何折騰，都無法扭轉敗局。歐盟500億歐元援助能撐多久？即使美國最終通過610億美元援助，也消耗不了多長時間。現在的情況很明顯，基輔急莫斯科不急，俄軍只要守住眼前的戰果就是勝利，不需要再冒進。反觀烏軍攻守兩難，進退不得，除了死撐，根本沒有其他板斧。

畢竟雙方實力相差甚遠，無論是拚消耗，還是拚耐力，烏克蘭都遠遠不是俄羅斯的對手。俄羅斯以一國之力獨鬥美西方數十個國家，不但沒有被壓垮，去年GDP還錄得3.6%的增長，遠勝絕大多數西方國家，其經濟韌力可見一斑。烏克蘭又有甚麼？如果沒有美西方的援助，恐怕一個星期也撐不下去。

所以說，聰明反被聰明誤。美西方本想利用這場代理人戰爭消耗俄羅斯，結果適得其反，經不起消耗的反而是美西方自己。歐盟固然左支右絀，美國也已力不從心，還要應付中東亂局，真可謂按下葫蘆浮起瓢，不知如何收科。戲子總統指望美西方打救，終究還是錯付了。