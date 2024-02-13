車公老爺活像一個智慧老人，每年既為香港預示運程，也對特區政府和港人作善言規勸，可惜車大元帥的諍言，不少人往往輕忽視之，故他老人家今年似乎要表達不滿。替龍年港運求籤的新界鄉議局代表須搖籤5次，到最後一次方才成功，這種情況過去十分少見，說不定是天心示警，主事者實在不能不察。

近年很多人喜歡揣摩上意，卻又未必能揣摩得準。在2022年的農曆虎年，車公老爺便曾提醒港人「媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。」奧神在遠，灶神在近，車元帥是勸你，與其千方百計去討好奧神，不如好好侍奉眼前的灶君。當年不少從政者見到內地封城防疫，就想要求港府效法，以為這樣做就能討得阿爺歡心。後來中央遣派專家來港視察，一錘定音，指特區的客觀環境不宜封城，那些聒耳的聲音方才休止。

去年兔年，車公老爺又告誡港府及港人：「威人威威不是威，只當着力有箴規。」意思是一味用威權去震懾他人，不算是真正的威風，應該訂立明確的規章，寬猛相濟，才是真正的治理之道。可惜，部分建制中人承襲「媚奧」之風，以為中央治港方針只是一味強硬，故在兔年期間，很多所謂「鬥紅」、「鬥愛國」的聲音愈叫愈響，公共圖書館內好些與政治無關的學術著作，也因為各種理由被抽起，尤有甚者，有人更提出魯迅的作品也有反叛意味，建議應一併下架云云。

再這樣胡搞下去，恐怕各行各業，不少真正愛國愛港的人才也被嚇怕，要麼從此蟄伏，要麼移民離港。故車公老爺雖然對不聽勸告的人甚失所望，但最終還是賜下靈籤，籤文正是要提醒香港，不要再自損良材。