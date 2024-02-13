「古老的東方有一條龍，它的名字就叫中國……」這首許多人耳熟能詳的歌詞，以及自古以來種種關於龍的傳說，讓中國的國家形象和神話中的龍深深綁定在一起。今年是龍年，有內地官媒在英譯龍年時首次摒用「Dragon」，改為音譯「Loong」，引起了國內外熱議。某程度上來說，官媒這種做法反映中國文化愈來愈自信。

若比較龍的外形特徵和典故習俗，不難發現「東方龍」和「西方龍」在中西文化中有着截然不同的象徵意義。被譯為Loong的「東方龍」，在中國社會一向被視為吉祥神獸；譯為Dragon的「西方龍」，在西方卻是邪惡妖魔的化身。有人認為把龍譯為Loong，能夠清楚分開中西龍，有助改善海外民眾對中國的整體形象認知。這個看法其實頗為膚淺。

以中國的國寶大熊貓為例，熊貓品性溫和，代表和平、友好，北京一直極力打造大熊貓成為中國的國家形象和文化符號，大熊貓在海外長期深受歡迎。但隨着中國大國崛起，西方對中國的戒心驟增，近年大熊貓在西方人眼中的形象已逐漸出現變化。原本長得漂亮可愛的熊貓，身形開始變得壯碩高大，外表愈來愈兇悍。

反之，作為美國國鳥的白頭鷹，面相兇狠。但許多人認同美國的自由民主理念，鷹反而成為正面形象，象徵着自由、勇敢、力量和勝利。

由此可見，選擇哪一種動物作為國家形象的符號，初期或許能影響外國人對該國家的第一印象。但國家的行為才是最重要的。龍應該譯為Dragon還是音譯為Loong，只是促進中國正面形象的策略的一部分，是一種過程和工具，而不是終極目標。長遠而言，要改變西方世界對中國的偏見，更需要內地政府和民間齊心用行動去建構。