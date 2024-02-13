早前分析過阿根廷球王美斯訪港失場事件的多重政治聯想，都是言不成理和缺乏事實根據，但內地的球迷、民眾和相關足運領導可不是這樣想。雖然有關香港表演賽的主辦方已宣布向入場球迷退款一半以作補償，美斯所屬的美職聯球會亦已公開致歉，但由於美斯本人仍未有跪地求饒，內地當局還是宣布取消邀請阿根廷國家隊到杭州及北京作賽，相關官網更將所有有關美斯的新聞下架，只欠未有明令禁止對方入境或施加其他制裁。

誠然，美斯訪港期間不但稱病缺陣，面對球迷與傳媒時全程黑口黑面，轉飛日本後卻在球場內表現活躍，在球場外笑逐顏開，難免惹人質疑，例如會否與他之前入境中國時在機場遇上阻滯有關，是否不滿其教練、班主或賽事主辦方的某些安排等等。但將之說成他故意為難香港，針對中國，與中日的歷史問題混為一談，甚或把其個人問題提升至株連整支阿根廷國家隊，則反而會被人覺得中國人小題大做「玻璃心」，以及自打嘴巴將體育泛政治化。

無可否認，即使面對外部的制裁打壓和內部的經濟困難，中國的運動消費市場仍然龐大，吸引世界不少知名球會和球員來華搵真銀。早前因傷被迫押後訪華的葡萄牙球星C朗，日前就聯同其沙特球會隊友，一同以普通話向中國人拜年示好。

然而，不論國力如何強大，民眾如何有錢，中國的足運還是怎樣都搞不起。球圈貪腐成風，球員紀律欠奉，某程度就是內地社會財大氣粗的產物。今次杯葛美斯事件再不盡快理性收場，不但會嚇怕其他海外球隊與球員到內地或香港交流獻技，還可能加劇內地足運的畸形發展，變成更加金錢與政治掛帥，絕非兩地球迷或球員之福。