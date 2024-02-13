香港經濟復甦慢，客觀事實話畀大家知，從入境處數字顯示可知，年三十及大年初一，出境嘅香港居民分別為33.6萬及33.2萬人次，而內地旅客入境人次分別為6.9萬及10.2萬。對比去年恢復通關後嘅首個農曆新年港人出境情況，當時年三十及年初一分別有10.9萬及9.5萬人次離港。換言之，即今年這兩天，離港人數較去年增加兩倍多！

時移世易，港人習慣北上消費，飲飲食食尤其顯著，據有關人士透露，餐飲業市道受本港經濟下行和港人北上團年影響，歲末至新春期間，餐飲業團年飯訂單金額按年跌10至15%，相信對飲食及零售業一定有影響；是以建議本港飲食業須重新出發，不論品質及服務都要有新構思，才可吸引旅客甚至港人留港消費。依家香港即使有盛事，如花車巡遊、初二維港煙花等，無疑吸引到一定數量內地旅客，但佢哋一般唔會在港過夜，認為香港酒店太貴，多選擇即日來回，喺咁嘅情況下，應了「人山人海，亦可以無錢落袋」！香港經濟要回到從前，短期內恐怕不易「翻生」。

港府將於本月底公布新一份財政預算案，市民恐怕不會有乜嘢驚喜，皆因本年度財赤料逾千億元，有專業人士估計接近1,500億元。政府開源乏力，自然要節流！財經高官事前放風，先唱好今年經濟環境較去年穩定，息口回落，有利香港復甦；之後語鋒一轉就話「於財政預算案諮詢期間收到絕大部分意見反映，政府不需要再派錢」。當真？也許一眾高官達人、收入穩定嘅人士真係視「派糖如浮雲」，而一眾基層甚至中產，絕大部分都希望政府關愛民生要派糖；百業蕭條下，起碼派5,000大洋消費券，真要節流，絕大部分意見，老朽相信係一眾高官最好減薪，以示同市民共度時艱。