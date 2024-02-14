娛圈單打：C朗真醒目　抽水抽得妙

「美斯之亂」引發眾怒，最終主辦方回水，內地更取消阿根廷國家隊下月訪華。今次事件，除了香港球迷傷心，內地粉絲憤怒，最心涼會唔會係「宿敵」C朗拿度呢？嗱，趁住中國人過農曆新年，C朗非常識做，率領艾納斯球員送上祝賀，一句中英雙語的「你好中國」，贏盡中國人歡心。

哈哈，又會咁蹺嘅？C朗早前亦隨隊到訪深圳上演表演賽，點知臨陣因傷不能落場，賽事因此延期，C朗本來都被鬧爆，但佢都叫做知所分寸，開記者會解釋及致歉。粉絲本來都唔多受落，不料不旋踵即爆出美斯在港失場。

有比較有傷害，兩個都被封為球王，相對之下，C朗敢於向公眾交代，原來已算非常有品，外界更指，兩者一夜間歷史地位互換，C朗先至係真正球王云云。家陣C朗食住個勢，向中國人拜年，進一步討好中國粉絲，為再次來華掘金鋪路，想唔讚佢醒目都唔得啦！

講真，兩個都係好波之人，但C朗亦唔係完人，過去都被批評擺款冇禮貌。例如數年前，C朗仲喺祖雲達斯嗰陣，到訪中國與青少年交流及錄影節目，不久網上即有自稱負責翻譯的人員爆料，指C朗在錄影時耍大牌，不但要求提前結束訪問，更以葡語「爆粗」，令人側目。

回想上屆世界盃，全世界都估計，究竟係美斯定係C朗可以登頂。C朗亦場場搏盡，無奈時也命也，葡萄牙8強止步，反而阿根廷殺入決賽，和法國爭冠軍過程峰迴路轉，最終反敗為勝，全港人都為美斯封王而激動。唉，家陣證明癡心錯付。看來大家欣賞球員腳法就好，對任何人都毋須寄以厚望。