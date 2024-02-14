全球華人正在歡慶農曆新年之際，中東依然戰火紛飛，加薩民眾還在流血。以色列將戰火延伸至加薩地帶南端城市拉法，經過日前一輪海陸空全方位的狂轟濫炸，又造成超過100人死亡及數百人受傷，絕大多數是無辜平民。以色列當局慶祝兩名人質在這次轟炸行動中獲救，人質家屬代表更稱讚以色列士兵展現力量及勇氣確保人質獲釋，卻完全沒有人關心巴勒斯坦民眾的死活，彷彿那些被炸死炸傷的巴人就是一群「人形動物」，這是甚麼世道！

最諷刺是，美國總統拜登還在惺惺作態，要求以色列先確保平民安全，否則不應該在人滿為患的拉法市展開軍事行動。結果呢？以國不僅在拉法市展開軍事行動，且是無差別狂轟濫炸，可見以國極右政府肆無忌憚，拜登的勸告不過是屁話。說穿了，若不是美國盲撐，以色列也不敢如此放肆，兩者壓根兒就是同謀，唯一區別在於，一個是真小人，一個是偽君子。

根據聯合國的數字，這輪以巴戰爭爆發至今，加薩地帶已有逾10萬人被殺、受傷或失蹤，大約是當地人口的5%；此外，80%以上的人口流離失所，數以萬計兒童失去家庭而得不到保護。毫不誇張地說，整個加薩地帶已成為活生生的人間煉獄。西方媒體也不得不承認，這場戰爭殺戮速度「非常之快」。有專門研究世界各地衝突中死亡人數的學者更指出，無論是死亡人數，還是殺戮的肆意程度，這場戰爭都是史無前例的。

之所以史無前例，是因為以色列肆意使用各種大殺傷力炸彈，有些甚至達到2,000磅。加薩面積狹小，人口密集，重磅炸彈投下去，造成的破壞和人命傷亡可想而知。有人說，如果要找到相似例子，可能要回到越戰時期，比如1972年美軍針對河內的「聖誕轟炸」，美軍在該次行動中投下約兩萬噸炸彈，估計最少造成1,600名越南平民喪生。

由此可見，以色列好戰其實是源自美國，以軍兇殘本性更是從美軍身上傳承過來。上有好者，下必甚焉，以色列極右政府已到了目中無人的地步，將拜登假惺惺的勸告當成屁話，何足為奇？難為老美滿嘴自由人權，簡直虛偽至極。以色列濫殺無辜，無異與伊斯蘭國家乃至全世界為敵；美國助紂為虐，則不僅賠上國際形象，也勢必動搖其霸權根基。天道好輪迴，蒼天饒過誰！