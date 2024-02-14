之前美國主導的印太經濟框架（IPEF）沒有邀請台灣參與，讓蔡英文政府大失面子，也引來在野黨冷嘲熱諷，現在事情急轉直下，因為參與會員國陸續發現印太經濟框架逐漸名存實亡，美國為了自身的利益，恐怕會放棄這個自己一手建立的爐灶。

過去美國在《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）就玩過這一手，明明是美國發起要建立的組織，最後特朗普卻選擇退出。拜登2021年發現退出TPP後讓中國在亞洲經濟影響力提升，所以重新打造印太經濟框架，期望藉由這個把中國大陸排除在外的新組織，能夠增加美國在亞洲經濟的主宰能量，壓制中國的發展。

然而，日美和東南亞等14個國家參加IPEF後，截至2023年11月，促進脫碳化的「清潔經濟」、防止逃稅的「公平經濟」、「加強供應鏈」這3個領域都達成了協定，但剩下的「貿易順利化」協議卻一再被推遲，甚至有人斷言，拜登政府根本不可能會就貿易順利化作進一步談判。

理由很簡單，在當今美國，任何政府只要想就關稅與貿易對外國作出讓步，就會招致工會組織反對。「拜登政府已經撤回IPEF的貿易項目。」民主黨參議員布朗在中西部俄亥俄州向工會組織幹部宣布。他強調：「我一直代表各州的勞動者，與總統推行的糟糕協議鬥爭，這點永遠不會改變。」

過去特朗普退出TPP，就讓他獲得了中西部勞工的強力支持，最後贏得勝利，現在美國大選在即，拜登幾乎不可能會搬石頭砸自己的腳。只是，若是沒有了「貿易順利化」這個關鍵項目，印太經濟框架豈不等於壽終正寢？美國政治這種內向型的封閉導向，正在弱化美國在全球經濟領域的角色，長此以往，美國霸權的終結，恐怕指日可待。