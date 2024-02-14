美國總統拜登周日向以色列總理內塔尼亞胡表示，除非先安排確保平民安全，否則不應該喺人滿為患嘅巴勒斯坦加薩地帶南部拉法市展開軍事行動。拉法位於加薩南端，鄰近埃及邊境嘅一個小鎮，有約140萬躲避北部戰火流離失所嘅巴人。以色列日前表示已促請聯合國救援機構喺以軍展開地面清剿行動前，協助撤走當地平民。

然而，真相並不如此。內塔尼亞胡一意孤行要對拉法市展開地面行動，強調必須根除哈馬斯，佢又佯稱計劃「獲美國同意」，其實拜登一直表示尋求各方「持久暫停戰事」。美國國務院副發言人帕特爾亦指拉法係關鍵嘅人道物資過境點，稱以軍對當地發動地面攻擊，並非華府會支持嘅做法，並指目前於欠缺計劃和思慮下實行有關行動，將造成災難。之不過，內塔尼亞胡完全不聽老美支笛，繼續對拉法狂轟濫炸！

以軍周一凌晨對拉法展開大規模攻勢，國防軍海陸空全方位轟炸當地及周邊地區，造成超過100人死亡及數百人受傷。報道指出，拉法科威特醫院周圍遭猛烈炮擊，多名傷者送入醫院救治，大部分是小童。所謂「確保平民安全」，不攻自破。內塔尼亞胡嘅所作所為，連拜登都認為「已經太過火」！

事實上，伊朗總統萊希周日喺德黑蘭自由廣場發表講話時，指摘以色列喺美國和其他西方國家支持下，於加薩地帶實施種族滅絕；佢要求把以色列逐出聯合國，質問「一個違反400項國際組織的聲明和決議嘅政權，如何能夠遵守聯合國公約」？此外，荷蘭上訴法院日前下令，禁止政府向以色列出口所有F35隱形戰機零件，擔心零件會在以色列攻擊加薩地帶時用於違反國際法嘅行為。正所謂失道寡助，以色列應冇好下場！