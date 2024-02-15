世界視線：中老鐵路成功　打破西方讕言

中國老撾鐵路是一帶一路倡議下第一條興建的跨境鐵路，可算是標誌性項目。國際對之極其關注，反華的勢力也不斷提出負面的評論與指摘，例如建造費用達60億美元，相當老撾GDP的三成，會成為該國的債務陷阱；普遍認為該鐵路沒有經濟效益，且該國缺乏人才、技術物流條件來產生作用；而過度依賴中國的投資，對老撾的經濟獨立與發展帶來障礙。他們指摘中老鐵路只是為了中國的外運外貿借老撾為通道，不會為老撾帶來發展。

這些評論都缺乏道理與邏輯。老撾是窮國，工業化和經濟發展低下，不進行投資、不進行基建的改造來打破封閉隔絕的地理困境，又怎樣有發展機會？中老鐵路的作用是把老撾連接上中國和東南亞的鐵路體系，使之成為中國與中南半島各國的交通中轉樞紐。一經連接，老撾的資源條件之價值便可體現出來。

一是國際旅遊，特別是連接全球最大的旅客資源的中國內地。二是交通運輸不僅在於國內降低成本，增加貿易，更在於啟動中老鐵路連接泰越柬三國跨境鐵路的建設。老撾得益國際物流收益外，還有沿途發展的工商服務。有了這樣的商機，外來投資（包括泰越）都會擴大當地的物流行業，以與之配合。

2023年首8個月，經中老鐵路運往中國的貨物270多萬噸，由中國往老撾則為34萬噸，運往中國的貨物佔半數來自周邊國家。北往貨物主要是農產品，單是本地農業出口便增長20%以上。老撾及周邊國家的農產品，特別是水果，自昆明銷往四川、廣東，才剛發展。有了鐵路可靠運輸，中國的電商可更有發展餘地。南北貫通，把老撾與周邊國家納入中國內地廣大的市場之內。

跨境旅遊自去年4月開始，需求龐大，鐵路要大幅增開班次。2023年每天旅客已超過一萬人次，對老撾7百萬人口的山地貧困小國來說，這是一個大變化。2023年老撾出口農產品已達14億美元，剛在大增長之初，泰國經老撾運往中國的水果，單單榴槤便達30、40億美元，且供不應求，連同國際旅遊等，老撾的得益遠大於中老鐵路60億美元的投資。

中老鐵路改變了老撾的整體發展，今後加上跨國鐵路系統的擴展，當地水電的發展，不需污染重的工業化，也可以成為中南半島的樂土。中老鐵路是關鍵的起步。

研究所所長 陳文鴻