正論：評級黑箱作業　淫審浪費公帑

淫審處黑箱作業，閉門造車，歷年來胡亂評級而鬧出的國際醜聞不知凡幾，簡直影衰香港。東方傳媒機構早前曾檢舉其中5條於YouTube發布的色情影片，全部淫穢露骨，惟呈交司法機構轄下的淫審處評級後，其中3條影片竟被評為老少咸宜的I級，另外兩條亦僅被評為II級不雅。外界對此大感嘩然，惟淫審處置若罔聞，擺明縱容YouTube荼毒青少年。不平則鳴，東方就淫審處行政失當、評級出錯、浪費公帑向申訴專員公署投訴，為本港千千萬萬的家長出頭發聲！

東方早前多次報道YouTube發布色情影片的問題，並就此向警務處，以及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉和投訴，後者將東方檢舉的其中5條影片送交淫審處評級。淫審處今年2月刊登公告交代評定類別，結果匪夷所思，當中3條被評為I級的影片，內容包括少女露出乳房、貼上乳貼女子對鏡頭袒胸露乳，以及大批男女露胸露陽具裸跑，但全部評為可向任何年齡人士發布。至於被評為II級不雅的其中一條影片，是女子打開大腿展示下體，被他人以剃刀除去陰毛；另一條影片則截取日本成人色情電影片段，女子身穿薄如蟬翼的上衣，被男子隔衣用精油按摩胸部，兩點若隱若現。

連「AV四仔」都只是II級不雅，性器官任睇也不受限制，究竟怎樣才會評為III級？III級是否形同虛設？須知道，即使被評為II級，影片一樣不會被強制下架，青少年輕易就能接觸和收看。如今青少年性罪行數字不斷上升，犯案年齡不斷下降，YouTube和淫審處顯然起了關鍵作用，擔當了極不光彩的角色。尤其淫審處曾就藝術品「大衞像」評為II級，連只有文字的日本作家村上春樹小說，也難逃II級不雅被「包膠」的命運，鬧出偌大風波。YouTube影片宣淫販賤，賣弄色情，有聲有畫，不用錢已可收看，卻被淫審處認為無傷大雅，究竟準則何在？理據何在？

有見YouTube色情氾濫，兒童及青少年飽受荼毒，淫審處卻助紂為虐，胡亂評審，涉及行政失當，失職出錯，虛耗公帑。作為第四權，東方實在無法裝作不見，必須發揮傳媒監督社會的應有責任，昨日向申訴署作出嚴正投訴，要求正視問題，淫審處必須作出交代，港府同樣不能置身事外。

事實上，淫審處評級毫無準則，理由又不用向外公布，喜歡放生就放生，喜歡針對就針對，權力無限大，公信力卻直插谷底，早就備受質疑，甚至被指為打壓某些人或企業的政治工具。在這方面，東方可謂受害甚深。最經典是2005年，《東方日報》及《太陽報》刊登外國女星Kelly Brook的打格性感照片，被評為II級及罰款；惟《蘋果日報》同日刊登同一輯照片，只被評為I級；而在香港有售的外國雜誌《NOW》，更連送檢也免掉。同一輯照片竟然弄出三重標準，證明淫審處之不公和荒謬。

沒有最淫穢，只有更淫穢。經此一役，YouTube有了「免死金牌」，淫片更如黃河決堤，一發不可收拾。東方本月初再就YouTube另外5條色情裸體影片，向有關方面作出檢舉及投訴，就看轉交淫審處後，該處又會如何評級，又會鬧出怎樣的國際笑話！

這些年來，外界要求改革淫審處之聲不絕於耳，特別是鬧出貽笑國際的評級醜聞後，港府例必聲言檢討，但例必虛與委蛇，毫無行動。只是於2015年提出修訂最高刑罰，與淫褻物品相關罪行的最高罰款由100萬元增至200萬元等，卻對淫審處的黑箱作業視若無睹。在鬧出村上春樹「包膠」笑話後，司法機構迫於壓力，惟有象徵式地將每次的審裁人數由2人增至4人，絕對是敷衍公眾。去年港府更大慷納稅人之慨，增加審裁委員的酬金約1.9%，繼續浪費公帑到底，縱容人員白𢭃人工嘥米飯。

說到底，青少年性罪行數字節節上升，已是網絡色情資訊禍港殃民的明證，淫審處無法持平把關，對美國企業包庇縱容，有沒有存在價值，市民眼睛雪亮，自有公論。

更須指出，司法機構每年獲得的政府撥款數額巨大，但處理案件效率低下，單是涉及假難民的免遣返聲請個案，便被外界質疑為拖延和過分寬鬆，以致滯港假難民仍然多達1.5萬人，淪為治安毒瘤和財政黑洞。淫審處隸屬司法機構，顯然又是一個毫無作用、浪費金錢的廢衙門。淫審處與其不斷出醜露乖，影響香港聲譽，倒不如「摺埋」一了百了，將節省的金錢用於改善民生，人人樂見！