中國前駐美大使崔天凱日前出席美國智庫舉辦的研討會時談及台灣問題，指出中國大陸終將實現統一，但會以最符合全中國利益的方式，不會掉進別人設下的台海戰爭陷阱，讓兩岸中國人自相殘殺。實際上，這就是大陸對台政策的原則立場，一個中國是基石，和平統一是願景，武力統一才是最後迫不得已的選擇，一切按照既定的計劃和目標，不會輕易被別人帶節奏。

美國一直熱衷於打台灣牌，企圖「以台制華」，近年來變本加厲，傾銷武器、提供軍援、培訓台軍、要求台軍延長兵役、把台灣變成地雷島等等，無所不用其極。前年眾議院議長佩洛西更以82歲高齡粉墨登場竄訪台灣，極盡挑釁之能事。老美目的昭然若揭，無非想利用台灣再打一場代理人戰爭，藉此消耗中國大陸，正如利用烏克蘭消耗俄羅斯一樣。不過，台灣不是烏克蘭，中國也不是俄羅斯，美國在台海挑起戰爭的陰謀注定不可能得逞。關鍵在於，中國大陸終於掌握台灣問題的主導權和主動權，何時統一，如何統一，完全由自己根據具體情況決定，而不是美國說了算。

事實上，華盛頓在台灣問題上是異常糾結的，甚至是自相矛盾的，既要煽風點火，又不想直接介入台海戰爭，因為他們知道美軍面對解放軍已佔不到便宜。早前台灣大選結束後，美國總統拜登第一時間重申「不支持台灣獨立」，分明就是說給賴清德聽，警告其不要玩過頭，以免把美國拖下水。賴清德倒也聽話，當選後絕口不提「台獨」兩字，非不為也，實不敢也。

有人說，解決台灣問題根本不需要使用軍事手段，大陸只需在外交和經濟方面雙管齊下，兩岸統一就指日可待。這不是無的放矢，以當今大陸的軍事實力，完全可以碾壓台軍，也足以阻止美軍介入，只是如此一來難免會出現中國人自相殘殺的局面，也難免要付出重大政治和經濟代價，這也正是美國最希望見到的結果。所以，為了避免掉入美國設下的陷阱，解決台灣問題最好採取外交和經濟手段，這可能會拖上一段時間，推遲統一步伐，但也無所謂，反正時與勢都在大陸這邊，不怕台灣跑掉。

美國智庫也承認，除了動武，大陸解決台灣問題還有很多辦法。別的不說，只要對海峽進行長時間隔離和封鎖，台灣就受不了，美國也只能望洋興嘆。