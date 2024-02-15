美國特別檢察官許景日前對拜登不當處理機密文件案決定不予刑事起訴，但調查報告稱拜登為「記憶力差的老年人」，拜登忘記了他擔任副總統的時間，他的長子去世的時間，讓許多民眾不禁質疑，這樣的心智能力真的適合繼續領導美國嗎？

如果拜登的身體真的出現狀況，副總統賀錦麗的角色就變得相當重要。59歲的賀錦麗在接受《華爾街日報》專訪時說：這是毫無疑問的，觀察過她工作表現的人「充分意識到我的領導能力」。實際上，賀錦麗去年就已經公開表示，若有必要已準備好接任美國總統。

不過，美國廣播公司最新一項民調顯示，雖然有62%的美國選民，對拜登的身心健康表示「嚴重擔憂」，但FiveThirtyEight公布的最新民調平均值顯示，截至2月6日，賀錦麗的支持度僅有37.5%，比拜登的38.9%還低。

這似乎表示，即使美國人對拜登的信賴度不斷下降，但對賀錦麗卻更不放心，別說敵對的共和黨早就對她的能力大肆抨擊，連民主黨內許多人也將其非裔身份視為負資產。不過，在過去的一年裏，賀錦麗已成為政府議程的有力倡導者，是民主黨推動墮胎權的代言人，她還敦促拜登對以色列和哈馬斯戰爭期間巴勒斯坦人的人道主義困境表達更多的公開同情，這也讓她獲得了相當的話語權。

儘管賀錦麗本人看來躍躍欲試，但不服老的拜登目前仍是民主黨實力最堅強的人選，雖說一般認為面對捲土重來的特朗普，拜登能夠擊退強敵的可能性逐日降低，但若是陣前換將，無論是賀錦麗還是其他民主黨人選，只怕會輸得更慘！所以，只要拜登身體狀況不出現嚴重危機，賀錦麗還是沒有機會接棒，特拜二次對決應該已成定局。