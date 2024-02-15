明朝思想家呂坤說：世上最怕一個「積」字。佢認為「積慢成驕、積驕成怨、積怨成橫、積橫成敗」；老朽則聯想起一個「積非成是」，一味靠估冇辛苦嘅淫褻及不雅物品審裁處，呢個部門咁多年來不思進取，評審毫無準則，藝術色情不分，如把「大衞像」評為第二類不雅物品，淪為國際笑話。

淫審處2019年將日本著名作家村上春樹嘅長篇小說《刺殺騎士團長》評為II級不雅物品後，引來熱議。阿哥，人家個大名有個「春」字啫，唔通部小說描述吓「食色性也」就係「鹹濕」咩？老朽雖然讀書少，村上春樹嘅作品倒是看過幾本，講真，村上嘅《挪威的森林》對性嘅描寫更露骨大膽，又唔見佢評為III級及下架？村上另一本《海邊的卡夫卡》有細膩描述「虐殺貓」嘅過程，十分暴力恐怖，唔通又要下架？再數落去，村上春樹就係「鹹濕兼暴力作家」，唔怪之得攞唔到諾貝爾文學獎咯！

事實係美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布嘅影片，充斥了海量色情：少女露胸、女子打開大腿展示下體，被他人以剃刀除去陰毛，過程中陰部沒有打格，清晰可見、截取AV嘅愛撫片段等，但都不被評為第III級，如此拿捏評審尺度，難怪被嘲為「其道德標準連小孩都不如」，評級怎不令公眾大失所望，學者、議員、法律界人士、社福界人士及前審裁員均認為評級過於寬鬆，令YouTube有恃無恐。阿哥，淫審處養一大班毫無評審能力嘅冗員，根本係浪費公帑又製造笑話！本報關心社會，鍥而不捨屢次指出有關影片淫褻，荼毒血氣方剛嘅青少年。昨日又向申訴專員公署投訴，有關部門好心唔好咁Hea，政府為政，先存其誠，打擊淫網，畀啲決心啦唔該！