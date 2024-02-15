去年底，北京下發文件，對12個高負債地區，在進行政府性投資項目方面做出嚴格限制，當中包括天津、重慶兩大直轄市，以及東北三省和內蒙古，西南的雲南、貴州、廣西，西北的青海、甘肅、寧夏等。一律不得新建或改建擴建高速公路、機場、地鐵、產業園區、樓堂館所等。只有教育、衞生、養老等少數民生項目保留在「綠燈」之列。

這份史上「最嚴控債令」，顯示當下地方債務的嚴峻形勢。多年來，投資、消費、出口被稱作中國經濟的「三駕馬車」。每當經濟乏力，保增長形勢嚴峻時，更往往是投資先行，尤以「鐵公機」即鐵路、公路、機場為代表的重大基建項目為主。譬如2008年刺激經濟的「4萬億」，就是優先投向「鐵公機」。

改革開放40年來，中國基礎設施速度之快，獨步全球，獲得「基建狂魔」之稱。客觀來說，大規模基建對改善交通、提高物流效率、便利工作生活，發揮巨大作用，經濟發展貢獻不可忽視。這也是對以往短缺時代的彌補。基於經濟發展預期，在道路、市政等方面適度超前規劃建設，也無可厚非。

不過，關鍵就是要真正以科學精神拿捏好「適度」。否則，好大喜功地鋪攤子，不僅將造成巨大浪費，也將帶來巨額負債。不少地方投資數百上千億元人民幣的新區，高樓鱗次櫛比，道路四通八達，然而人煙稀少，淪為「鬼城」。一些城市的地鐵也因客流過少，車廂空空如也，被譏為「椅子運輸車」。

「鐵公機」等政府性投資所以備受青睞，一來，拉動經濟數據的效果立竿見影；二來，這些項目都是一些體量大、規模大的地標性項目、形象工程。在以GDP論英雄的考核指揮棒下，最容易出政績，繼而升官發財。所以，雖然官方一再調控，然而地方的投資衝動，從未真正得到遏制。

為了滿足龐大的投資需求，各地一方面利用「前門」，即正常的財政通道來集資；另方面大開「後門」，設置各類融資平台，名為公司化運作，實則代表政府出面圈錢。這是地方債一再膨脹的重要原因，此類隱形債務佔據了大頭，且滋生諸多腐敗。近年已有上百位各地國資控股公司、融資公司、實業投資公司的「一把手」落台。

鍋裏的米、池子裏的水就這麼多。這個碗盛多了，這塊地澆多了，別的碗、別的地就要空了、乾涸了。大量資金流向投資性項目，造成其他行業資金枯萎，民企發展舉步維艱，民生欠帳愈來愈多。在房地產一蹶不振後，地方財源幾近枯竭，債務風險更突出。官方文件甚至喊出「砸鍋賣鐵全力化解地方債務」的口號。這是一件好事。當前，中國經濟最缺乏的不是一條公路、一個機場，而是失業高企，民企嗷嗷待哺。在最嚴控債令之後，若能將有限的寶貴資金，投入扶持吸納就業的中小企業，減費降稅，激發民間信心和活力，那將是中國經濟之幸。