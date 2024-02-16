台灣新北市三重區的先嗇宮，替龍年寶島的運道求籤，得下下籤，籤文曰：「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄。」求籤者是先嗇宮的董事長李乾龍，他說供奉的神農大帝十分靈驗，今趟求得下下籤，讓人十分擔心，自己整晚都沒睡。

寶島中人有時會自己嚇自己，對上一次相近的例子是在2019年。當時南鯤鯓代天府亦為台灣的流年運求籤，結果連求60籤，「卜杯」後沒有一籤得到認可，南鯤鯓代天府創辦300多年來，從未有如此怪事。

南鯤鯓代天府在台灣赫赫有名，早年曾抽出「武則天坐天」一籤，預言蔡英文將會入主總統府，後來果真如是。及至2019年，神明卻拒絕賜予靈籤，一度使信眾人心惶惶，以為大禍將臨，莫非是中國大陸快要全面收復台灣？到頭來2019年過去了，台灣依然如是，海峽兩岸沒有兵戎相見。有時候即使神明當真拒絕賜籤，也未必是代表大禍臨頭，只不過神明的諄諄教誨，世人往往視作耳邊風，既是如此，倒不如緘口不言而已。

今年香港的地區人士在農曆年初二，到車公廟替港運求籤，也是連求5次方才成功。求籤者省卻了一個步驟，靈籤沒經過「卜杯」確認，否則說不定也會跟當年的南鯤鯓代天府一樣，連求數十籤，皆未能得到神明點頭。

至於今年台灣先嗇宮以下下籤預示寶島的流年運程，觀乎籤文內容，大抵亦無關甚麼大災大禍。反倒是神農大帝當真有靈有聖，祂勸喻台灣當政者和民眾不要受人煽惑，朋友再多，都未必能像自己親弟兄般可靠。然則，誰才是台灣人的親弟兄？答案不言自明。