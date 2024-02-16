語不驚人死不休的特朗普，日前在一場演講上，聲稱某位北約成員國總統對他說：「如果我們不付錢，遭到俄羅斯襲擊時，你會保護我們嗎？」特朗普反問：「你沒有付錢？你拖欠了？」該總統說：「是的，假設這事發生。」特朗普斬釘截鐵地說：「那不，我不會保護你。事實上，我還會鼓勵他們為所欲為。你必須付出代價。」

於2014年，為了因應俄國出兵克里米亞，北約要求成員國的國防支出在GDP佔比達到2%，但到2016年，只有5個成員國達成目標。而如今北約官員表示，31個成員國中有18個今年可望達標。

特朗普若再當選美國總統，可能會嘗試退出北約，並不是空穴來風；有美媒駐華府首席國安記者撰文透露，多名特朗普的前顧問警告，如果特氏再度入主白宮，他會尋求正式讓美國退出北約。特朗普任內的白宮國安顧問博爾頓也認為：「北約真的會岌岌可危。」

在特朗普的想法中，北約與其說是盟國，還更像是寄生蟲，北約自成立以來，經費的很大一部分一直由美國負擔，這讓特氏感到忿忿不平。特朗普當年的白宮幕僚長凱利就說，特氏蔑視美國安全承諾，這也適用於《美韓共同防禦條約》和《美日安保條約》。凱利認為，對特朗普來說，就好像是我們（美國與北約）在刺激這些傢伙，如果沒有北約，那麼普京就不會幹這些事（攻打烏克蘭）。

換句話說，特朗普如果重返白宮，就算不會退出北約，也必然會強力要求各成員國增加軍費，而這也一體適用到日本、南韓頭上。而由於各方預測特朗普在大選中勝出的機率愈來愈高，如何讓美國繼續撐開保護傘，以保障自身的安全，將成為所有美國盟友最頭痛的一件事。