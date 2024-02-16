正論：又肥又鹹可致癌　食麵隨時食出禍

美味不代表健康，港人喜歡吃的即食麵便是不健康的代表，但人們不知道的是，標榜非油炸的即食麵，竟然也有高鈉高脂危機。消委會測試市面19款預先包裝即食麵，發現全部樣本「連湯帶汁」食用一整份，鈉含量已超出每餐攝入量上限；更令人驚訝的是，標榜健康的非油炸麵食，有樣本的總脂肪和飽和脂肪一樣超標。另外，絕大部分樣本檢出潛在致癌污染物。食不安心，又一鐵證。

即食麵多吃無益，已成普羅大眾共識，皆因麵餅經過油炸，「重口味」的調味粉亦往往過鹹，高脂高鈉有損健康。不過，消委會是次檢測卻顛覆不少人的理解。不僅所有即食麵連湯或汁帶麵食，一餐所攝入的鈉含量便至少有1,509毫克，高於世衞建議成人每餐平均最多667毫克的上限；就連號稱素食和非油炸麵食，當中也有樣本高脂高鈉。例如一款非油炸即食麵，便含有34.1克總脂肪和22.4克飽和脂肪，為所有即食麵樣本之中最肥，分別佔每日攝取上限的51.1%和100.9%。原因是調味料高脂，即使麵餅低脂亦無濟於事。

此外，消委會發現近九成即食麵樣本，同時檢出潛在致癌物3-MCPD及環氧丙醇，皆因製作即食麵普遍涉及高溫加熱和使用精煉油脂，有機會產生上述有害物質，在體內釋放致癌物。少吃多滋味，多食壞肚皮，絕對是至理名言。

然而，香港人為口奔馳，許多家庭都只能以即食麵解決基本三餐，未必能夠食得健康。即使追求健康的人士也一樣會誤墮陷阱，以為標榜素食或非油炸就等於健康，如今證明事與願違。眾所周知，進食高鈉、高脂或高糖食品，會增加患高血壓、心血管疾病及中風風險，對「三高」人士尤其不宜。港府亦在多年前煞有介事成立「降低食物中鹽和糖委員會」，減低市民病從口入的風險；同時亦不時宣傳「三低一高」飲食法則，即低鹽、低糖、低脂、高纖，但由於全部都是指引或勸喻性質，並無法律約束力，食品製造商不需要依循，以致宣傳多年都是成效不彰。

早在2010年，港府已執行《公眾衞生及市政條例》中的《2008年食物及藥物（成分組合及標籤）規例》修訂，除獲豁免項目外，所有一般預先包裝食物都必須附有營養標籤，但推行至今，並不是所有市民也懂得營養標籤所示代表健康與否，特別是年長一輩，最是不甚了了。英國政府前年開始，規定咖啡廳、餐廳、外賣店即時供應的食品與飲料，全部必須標示卡路里；澳洲則更早，2012年已強制餐廳標示食品熱量，愛爾蘭亦於同年推行相關法案，加拿大則於2017年跟隨。港府言必稱借鑑外國經驗，為何在這方面偏偏不肯跟從？

很明顯，是不為也，非不能也。港府口說關心市民健康，實際上少做少錯的心態廿多年如一日，加上業界必然反彈，為免麻煩，一於少理，卻反而急欲打劫市民荷包，連急症室收費也想提高。其實，從源頭降低市民患病風險，總勝過在末端加重市民負擔。