世界視線：特朗普準備棄歐　盟友恐慌謀應對

美國前總統特朗普日前出席競選集會時談到北約，他憶述在任期間出席一場北約領袖會議，他提出「所有人將要繳費」；對方問：「如果我們不繳費，你還會保護我們嗎？」他回答：「絕對不會。」之後一個「大國」總統詢問：「如果我們不向北約繳費，然後被俄羅斯攻擊，你會否保護我們？」特朗普揚言美國不會提供保護，將會鼓勵俄羅斯為所欲為，警告欠款的國家需要付出代價。

歐洲軍政及傳媒界的即時反應，是特朗普如果再度上台，可能會對歐洲背信棄義，破壞第二次世界大戰以來，美歐之間建立的安全合作。雖然他們亦明白美國為北約防衞是超額開支的大國，而美國在長期國債大幅增加的經濟壓力下，不能不向歐洲施壓，要他們加大軍費開支。最近有調查顯示，共和黨有55%國會議員不支持拜登繼續援烏，而在特朗普支持度上升並拋離拜登之下，傾向支持其孤立主義。

事實上，早在奧巴馬年代，美國已多次要求歐洲北約國提高國防開支到佔GDP的2%，但並無成效。如今歐洲開始擔心特朗普上台後，美國會退出北約。但亦有人估計，特朗普這番言論只是為了爭取選民支持他，從而贏得大選，4年前他亦在競選期間有類似威脅言論。不過，如今歐洲的反俄政治力量，相信是時候要謀求對策，應付一旦美國退出北約，或為了圍堵中國而撇下歐洲時，如何應對俄羅斯的軍事挑戰。

美國參議院日前以70比29票通過總值953億美元的對外援助法案，援助對象包括烏克蘭、以色列及台灣，似乎北約團結露出曙光；法案將交到眾議院闖關，預計會遇到共和黨阻撓。

歐盟提出的對策，首先是努力將已提升至佔GDP 1.8%的軍費，再提高到佔2%。其次是計劃建立歐洲軍隊，可在美軍撤出下接替防衞。更重要的是，歐洲需要更強大的核打擊力量以保衞自己。其實法國總統馬克龍一直鼓吹將法國核武裝歐盟化，即是由法國推動聯同歐盟成員國擴大核武研發生產、維護，以及全面在歐洲部署，雖然德國可能無動力參與。不過，歐盟軍政界強調，美國仍然需要歐洲國家合作，才能保持國際航道暢通，歐洲國家甚至曾全力支持美國911事件後反恐，支持美國在伊拉克、阿富汗的軍事行動；沒有北約及歐洲盟友，美國在國際上只會更孤立。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻