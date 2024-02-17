正論：破產清盤量急升　樓股走弱無起色

龍年伊始，本港股市彷彿回勇，本周3個交易日全線上升，恒指衝破萬六點關口。然而，一時的升市始終不足為喜，皆因本港經濟依然充滿陰霾，樓市固然跌跌不休，破產及清盤宗數更大幅上升，加上負資產個案湧現，香港一片愁雲慘霧，不知何去何從。

破產管理署公布，1月份個人破產呈請達到753宗，按月急增11.55%，按年更大增50%。與此同時，1月份強制公司清盤呈請有67宗，按月暴增63.41%，按年亦增加48.88%，為2022年4月以來最多。更不必說，負資產個案有增無減，至去年第4季末增至2.5萬個，創近20年來新高。

樓市更是慘淡。數據顯示，去年12月的私人住宅樓價指數按月再跌1.4%，創近7年來的新低，已是連續第8個月下跌。累計全年樓價回落接近7%，較歷史高位下調超過兩成。君不見，每天見諸報端，皆是業主劈價蝕讓的新聞，樓價已跌至2017年以前的水平，部分傳統大型屋苑呎價更跌破一萬元，哀鴻遍野。惟港府似乎仍然樂觀其成，高官不僅聲言跌市是有序調整，更不失時機公布，未來3至4年，本港一手私人住宅潛在供應暴增約11萬個單位，創有史以來新高。供應多，需求少，市道萎縮，樓價下行，港府統統無動於衷。

樓股大跌，直接影響市民身家和企業利益，一損俱損之下，難怪個人破產和公司強制清盤的宗數節節上升。正如有識之士指出，樓股插水，市民不願消費，商界不願投資，整個市道猶如塘水滾塘魚，只會愈做愈縮，也對庫房收入造成致命打擊。事實上，賣地收入無以為繼，樓股印花稅收大減，除了去年有多達6幅地皮流標，去年更無一間海外公司來港上市，港府財政持續見紅。目前財赤已突破1千多億元，儲備則只有6千多億元，僅夠一年開支。開源無計，節流無方，港府還要為「明日大嶼」和「北部都會區」埋單，加上大小基建成本一日貴過一日，經常性開支一年多於一年，一闊三大，試問庫房可以支撐到何時？

難為一眾高官依然自我感覺良好，對於股市動盪，被嘲為「國際金融中心遺址」和「香港玩完」，完全不擺在心上，甚至不斷自我壯膽，認為股市沒有異常，加上美國有望減息，對今年經濟審慎樂觀云云。其實，香港為細小外向型經濟體，稍有風吹草動都無法獨善其身，何況中美角力愈演愈烈，地緣政治危機四伏，港府居然指望美國減息帶動本港經濟，簡直不切實際。美國從來只會將禍水外引，尤其中國已成為其首要打擊對象，香港豈能不受影響？港府再不做好救市準備，下半年經濟恐怕更加悲觀。

本報不厭其煩地指出，本港樓市自兩、三年前開始已出現根本性轉變，旨在管控需求及打擊炒風的各項樓市辣招，早就應該全面撤銷。高官一貫後知後覺，畏首畏尾，以致樓市雪上加霜。即將公布的《財政預算案》，還能寄以厚望嗎？