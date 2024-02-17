去年台灣立法院三讀通過《海岸巡防機關器械使用條例》部分條文修正案，減少了海巡人員執法時的開槍限制，甚至賦予海巡署長「開炮權」。台灣海巡署素有「第二海軍」之稱，戰時納入作戰序列，不乏裝備反艦導彈等重型武器。在這一修正案通過的背景下，台灣海巡署囂張兇惡起來，找機會亮亮自己的「強硬」身手。

這個春節期間，台灣海巡署艦艇在金門水域對一艘大陸漁船的所謂「越界捕魚」勇猛兇狠，對其「驅離」時窮追猛打，逼出4名大陸漁民墮海、兩人死亡的慘劇。台灣海巡署描述大陸漁船以「蛇行動作」逃離。甚麼是「蛇行動作」？就是左右搖擺之動作。為何要左右搖擺？就是為了躲避台灣海巡艦向他們開槍射擊。這些動作說明，大陸漁民受到了台灣海巡署的槍擊威脅。他們是在逃命，在逃命中遇險喪失性命，這無異於被台灣方面謀殺！

這些年來，一向大搞「台獨」的民進黨，對大陸解放軍的海空軍演、警巡和威懾從來就是嚇得屁滾尿流，當縮頭烏龜，但對大陸百姓卻是兇狠殘暴。事件發生後，台灣當局十分得意地聲稱，處理方式沒有甚麼不當，是在「行政執法」；大陸國台辦嚴詞譴責，但他們並不把大陸的譴責當回事！

民進黨當局的這種態度，反映了兩個骨子裏的問題，一是民進黨對大陸這些年「反獨促統」的連串舉動又恨又怕，然而解放軍他們不敢惹，就拿大陸老百姓出氣，大耍淫威，不惜草菅人命。二是民進黨從根子上要把兩岸關係「定位」成「兩國關係」，視大陸要「侵犯」台灣，這次對大陸漁民「越界捕魚」大動干戈，搞出人命，就是他們對「兩國論」的具體操弄。因此，這件事性質十分嚴重，背後意涵極深，關乎「反獨促統」。

金門的位置和作用十分敏感，如今的形勢是若把金門收回，對「反獨促統」會是大助力，是對「兩國論」的沉重打擊！