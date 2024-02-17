都說美國是當今世界唯一超級大國，過去從來沒有人質疑這種說法，其綜合實力確實超級強大。但來到今天，「唯一」兩個字愈來愈站不住腳，在某些方面尤其是工業實力，美國早已失去王者地位，絕對不是唯一的超級大國。不妨對比這些數字：美國軍費開支佔全球比例將近四成，超過排在其後面的10個國家的總和；惟工業產值方面，美國只佔全球比例12%，反觀中國佔比高達35%，不僅遠遠拋離美國，而且超過排在後面的10個國家的總和。這說明甚麼？說明美國綜合實力大不如前，工業實力更是每況愈下，一味靠窮兵黷武維繫霸權。

或者可以這樣說，美國依然是當今世界唯一的軍事超級大國，而中國則是當今世界唯一的工業超級大國。可笑的是，雖然美國軍事實力強大，但軍工生產能力並不怎麼樣，烏俄戰爭充分暴露了這方面的問題。美國連供應烏克蘭的炮彈也捉襟見肘，庫存見底卻無法及時補充，而承諾賣給台灣的軍火更是遲遲無法交貨，試問日後如何應付大規模戰爭？老美誇口可以同時應付多線作戰，不過是自吹自擂而已。

說來實在諷刺，以美國為首的G7號稱七大工業國，其實七國的工業產值加起來還不如中國一個國家，可見G7純屬浪得虛名。儘管這些年受到新冠疫情和美國遏制打壓的影響，中國工業化速度有所放緩，但第一製造大國的地位依然穩如泰山，沒有任何國家可以相提並論。最重要的是，中國製造業不僅在數量上獨佔鰲頭，在質量上也不斷提升，再也不是靠服裝等低附加值產業。

曾有一段時間，美西方不斷叫囂對華脫鈎，企圖轉移產業鏈和供應鏈，後來不得不面對現實，將脫鈎改為「去風險」。美國空軍助理部長亨特日前坦承，中國是世界製造強國，很多軍用零件在中國生產製造，美軍正積極將中國製造排除供應鏈之外，但完全擺脫中國零件「是一個挑戰」。這等於間接承認美軍離不開中國製造，敏感的國防領域尚且無法對華脫鈎，何況是其他領域？

顯而易見，美國對中國製造的依賴程度，遠高於中國對美國製造的依賴程度，這也正是美國長期錄得巨額貿易逆差的根本原因。特朗普揚言一旦再入主白宮，就會將中國產品關稅大幅增加至60%，大家不妨放長雙眼，看看誰才是最大受害者。