港府矢言要搞好盛事經濟，大家當然樂觀其成，可惜頭炮美斯訪港卻敗興而回，港府失威事小，損及香港旅遊之都聲譽事大。如今事情暫告一段落，港府繼續興致勃勃大推「盛事」，但究竟盛在哪裏，能帶來多少經濟效益，實在令人疑問。

巨型紅心飄浮裝置在全港多個地點展出，高官更出席開幕儀式，非常隆重其事，也是首個由文化藝術盛事基金贊助的大型活動。文化藝術盛事委員會的委員指出，在批出贊助時，會考慮活動規模、吸引力等因素；又指設計師Anya Hindmarch十分出名，過去在倫敦舉辦同類型活動亦很成功，相信香港是次活動也能吸引旅客云云。

老實說，所謂巨型紅心，相對由荷蘭藝術家霍夫曼創作、放在維港的橡皮吹氣黃鴨，一點也不巨型，整個裝置毫無難度與特別，網民更嘲諷猶如小學生創作。當局其後透露，是次活動涉款780萬元，而每項盛事的資助上限為1,500萬元，俱非小數目；同時也未有提及吸引多少人「打卡」、帶動多少經濟收益才算達標。

筆者不禁想起，法國藝術家Paulo Grangeon創作的1,600隻紙製熊貓，曾在2014年於香港多地快閃展出，包括中區PMQ元創方，宣傳保育訊息。那些熊貓造型趣致，而且夠晒大堆頭，「打卡」非常好睇，吸引大量市民和遊客參觀。有比較有傷害，今次所謂的巨型紅心盛事，實在是小巫見大巫，吸引力大不如前。如果再數下去，又要令人想到2003年皇馬「6條A」訪港，當時真是粒粒皆星，全部當打當紮，絕無欺場。今時今日，不僅球王欺侮香港，就連盛事也大縮水，似被人搵笨多於一切。香港到底怎麼了？