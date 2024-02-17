以巴衝突未有降溫，俄烏戰爭僵持不下，許多關心國際政治的人，今年繼續將注意力聚焦在中亞和中東地區。其實朝鮮半島稍有差錯的話，隨時也會爆發一場嚴重的戰爭。

近來東北亞局勢正在不斷升溫，其中一個迹象是平壤繼調整對南韓關係政策後，日前進一步宣布廢除與南韓的所有經濟合作協議。這個動作等於完全斷絕了雙方政治、軍事和經濟往來。南韓總統尹錫悅隨後不甘示弱，向海軍陸戰隊下令一旦遭到敵人挑釁，就要採取先行動、後稟報的原則果斷反擊。尹錫悅沒有點名敵人是誰，但明眼人一看就知道是指北韓。目前南北韓政府都在玩膽小鬼遊戲，駕車踩油門衝向對方，希望迫使對方先認輸。

南北韓多年前也玩過這個遊戲。2010年發生天安艦被擊沉事件後，南韓隨即全面中斷韓朝貿易，並和美國舉行大規模軍事演習，北韓則炮擊延坪島還擊。南韓隨後進一步積極備戰，以及在延坪島軍演。最後北韓以南韓的挑釁「不值得每次都加以應對」為由，在最後一刻退出這場驚悚的膽小鬼遊戲，令南韓得以勝出該場危機。

眼下南北韓關係陷入近年罕見的緊張地步，與國際形勢發生巨變不無關係。尹錫悅上台後加強與美日合作，已令韓朝關係走下坡；加上早前尹錫悅因為夫人收受名牌手袋而民望大幅下挫，只能在外交領域表現得日益強硬以爭取民意。另一邊廂，俄烏戰爭促使北韓和俄羅斯形成背靠背關係，令北韓更有和南韓對抗的底氣，這也導致雙方關係愈來愈差。然而，玩膽小鬼遊戲的前提是雙方都要理性，在最後關鍵時刻能夠作出一定退讓，否則很容易出事。尤其是朝鮮半島一旦擦槍走火，就會爆發大規模戰爭，後果不堪設想。