一連兩日寫了一旦美國前總統特朗普回朝，對北約內部、俄烏戰事及中國經貿可能產生的影響，今日再談談以巴戰事以至整個中東的局勢。

特朗普任內先後承認以色列對戈蘭高地的主權，承認耶路撒冷為該國首都並在此設立美國大使館，又促成以色列與多個阿拉伯國家建交，因而被總理內塔尼亞胡形容為歷來對該國最好的美國總統。但特朗普亦批評過以軍未有為保護家園做好準備，認為內塔尼亞胡須為哈馬斯突襲成功問責下台，令外界難以預計若他重新上台，將如何對待內塔尼亞胡政府及整場以巴戰事。

從特朗普當年不理各方反對，倉卒與阿富汗塔利班達成停火協議，加快由阿富汗、伊拉克和敍利亞撤軍，以及單方面退出伊朗核協議觀之，其中東外交策略其實相當簡單和一致，就是不論和平還是戰爭，最緊要美國可以脫身。賣軍火可以，但不要寄望美國的子弟兵會為一些非我族類賣命，不論是巴勒斯坦人還是猶太人，除非他們已入籍美國並有權在總統選舉中投票。

可以預期，若特朗普再度掌權，將以「美國利益優先，他國行埋一邊」原則來處理以巴問題和中東局勢。美國或會在口頭及外交姿態上更偏幫以色列，繼續漠視以軍在加薩犯下的戰爭罪行，將「兩國方案」掃入地氈底，向以方售賣更多武器以支持國內的軍工產業，但不會無償地直接派兵或援助以國。他甚至會要求歐洲各國向美國繳交「保護費」，以換取美軍繼續為駛經紅海的商船護航。

若特氏決定派兵到中東某處，九成是為了石油或其他經濟利益，而不是為人權自由或世界和平，也不會不計成本地在區內與俄國或中國的影響力抗衡。