歐洲嘅援烏政治宣傳，經常以「烏克蘭若戰敗，東歐國家將成為下一個目標」為主題，鼓吹援烏為當務之急；而俄羅斯就如餓虎，有鯨吞天下之野心。原來一味靠嚇係有用㗎！波蘭為此大增國防開支，波羅的海3國決定在與俄國和白羅斯嘅陸上邊境建立嚴密防禦工事。

其實，俄羅斯進侵歐盟國家嘅可能性微乎其微。大家都睇到，俄烏之戰，儘管烏克蘭處於劣勢，但只要有軍援就可撐住；最近歐盟已通過未來4年500億歐元援烏撥款，客觀而言，只要烏克蘭人民願意抵抗，俄羅斯要攻下整個烏克蘭幾乎係不可能嘅任務。

俄烏之戰，彼此損兵折將都多，而每日消耗炮彈無數，彼此都在大燒銀紙。英國一個智庫日前發表報告，指俄羅斯喺入侵烏克蘭期間損失超過2,900輛主戰坦克，數字相當於開戰前嘅活躍庫存量，但俄軍持續從倉庫中調出較舊嘅坦克，估計仍可承受約3年嘅嚴重損失，2024年戰況或會繼續陷入僵局。此外，英媒引述俄方消息披露，俄羅斯總統普京去年開始公開和私下向美國政府發出信號，表示他準備考慮在烏克蘭停火，惟遭美方拒絕，可見俄羅斯根本不想戰事再拖下去。至於美國前總統特朗普，日前喺南卡羅萊納州出席競選集會時，「鼓勵」俄羅斯攻打拖欠軍費嘅北約成員國，惹來拜登狠批。特朗普信口開河亦非甚麼新聞，認真你就輸了，普京此刻根本厭戰！

正當「俄國威脅論」滿天飛，美國眾議院情報委員會主席又煞有介事指俄國正研發新的太空核武器，嚴重威脅美國安全。俄方認為這個說法是白宮的詭計，美媒則認為這是為了爭取眾議院通過援烏議案。兵荒戰亂，相信更多嘅傳言將陸續有來！