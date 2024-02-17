龍年到，百業興旺、安居樂業是每個人的願望。但中國人、香港人甚至加拿大人，說起安居樂業卻難免心有戚戚焉。最近，加拿大政府宣布將《禁止非加拿大人購買住宅物業法案》再延長兩年，至2027年1月1日。這項法案是禁止外國買家購買加拿大住宅房產，避免外國資金（其實主要是中國資金）炒賣加國優質房產。可是，杜魯多政府斬腳趾避沙蟲的政策，除了導致核心城市房產跌價兩成，並沒有讓加拿大人真的安居樂業。這種加辣加鎖反自噬的前例，值得內地及香港參考。

《禁止非加拿大人購買住宅物業法案》是總理杜魯多的競選政綱之一，2022年中獲加國議會通過後，於2023年1月1日起生效，本來為期兩年，但距離屆滿還有近一年，政府已急不及待延長禁令。這項政策落實後，加拿大核心城市樓價下跌超過20%，各方對這個現狀有不同的解讀，執政者當然認為新政有效，所以要延長有效期，但民眾卻沒有感覺到更容易負擔樓價，學者則認為經濟數據或會更糟。

根據加拿大統計局的數據，2021年，非加拿大居民於安大略省（首都渥太華及最大城市多倫多均在該省）擁有房產的比例僅為2.8%，在卑詩省（溫哥華所屬省份）擁有房產的比例亦只有4.5%。該數據與加拿大部分媒體渲染的報道，例如溫哥華2015年住宅成交中，中國買家佔了三分之一；溫哥華豪宅區──西城區2014年的成交豪宅中，三分之二業主屬中文名字的買家，根本對不上號。

似乎加拿大傳媒的說法更像是盲人摸象，或根本子虛烏有。而杜魯多政府就在摸不準的「象」上面胡亂披了一層保護甲，結果加拿大樓市被捂了一身汗，反而大感冒起來。

當地的學者便指出，禁止外國人置業，根本沒有讓加拿大人更容易置業，樓價下跌只是美國加息鬧的鬼。而加拿大的真實情況是經濟差了、人民窮了、房產空置率更高了，一般民眾也感覺到與房產的距離似乎更加遙遠。

回看禁止外國人買樓的禁令，當地早已有反對聲音，因為在華人移居比較多的城市及省份，例如溫哥華所在的卑詩省，早在2016年已有向海外買家徵稅的規定，其稅項高達交易價格的15%，後來更增至20%。置業後若房產被空置，業主又要繳付空置稅。多倫多所在的安大略省，則向海外買家徵收名為非居民投機稅的稅項，稅率為25%。如此高壓下，加拿大政府還為樓市再加一個緊箍咒，結果房產交易拍烏蠅，淡風吹得本就嚴寒的加拿大更冷了。

房產是民生必需品，對於地廣人少的加拿大來說，房產的需求與價值，與人口大國的中國、人口密度居世界前列的香港都不同。現在看來，加拿大樓市過去一年的表現，實在談不上是政績，更談不上是德政。