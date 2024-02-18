正論：北上熾熱南下稀　新春市道遜預期

港人北上消費已成大勢所趨，在今個新春更見熾熱。4天農曆新年長假期，香港累計有超過392.2萬人次出入境，當中內地訪港旅客約佔65.3萬人次，同時錄得132萬人次港人出境，當中約七成經陸路北上。數字說明，北上港人比南下旅客踴躍，新春的零售餐飲市道遠遜預期，業界期望的小陽春並無實現。

今個農曆新年的訪港旅客共有約74.6萬人次，當中內地旅客佔了逾八成七，撐起旅業大半壁江山。高官興高采烈地表示，訪港內地旅客數字較2018年、即疫情前為多，當時是64萬左右。誠然，單看數字，內地旅客訪港人次有所增長，確是好事，但人多不等於消費多，旺丁不旺財仍是今個新春的主調。

代表旅遊、零售及餐飲業界的議員紛紛指出，旅行團及個人遊人數「開紅盤」，但食肆和商場人流疏落卻是不爭的事實。北區食肆固然被大灣區搶盡生意，意想不到連尖沙咀等旺區，商場也是冷冷清清。有議員在新春期間到尖沙咀一大型商場用膳，餐廳生意尚可，惟停車場「吉位」高達三成，反映零售業生意難做。

亦有議員直指，高檔的珠寶店和化妝品店生意不俗，惟整體零售市道仍比2018年少一成，促港府盡早與廣東省落實「一簽多行」，並爭取上調內地訪港旅客免稅額，至每人每年10萬元，而且要繼續推動盛事經濟吸客等。高官對此反應尚算積極，透露現時有49個內地城市居民可以個人遊來港，正與內地商討增加個人遊城市數目，以及研究一簽多行措施，又指內地二、三線城市對此亦大感興趣。

事實上，香港面對的競爭來自四面八方，不僅中國與愈來愈多國家實施免簽安排，內地旅客有大把選擇；就算是內地的海南島，被國家列為自由貿易港後，單是旅客免稅額便高達10萬元人民幣，香港可謂優勢盡失。何況內地民眾日益富裕，內地城市不斷進步，他們過去視香港為先進文明的代表，也是他們心中的購物天堂，惟現在已經發生轉變，許多奢侈品也可在內地直接購買，內地旅客根本毋須專程來港購物。

此長彼消，正因為內地尤其大灣區的競爭力、性價比都不斷提升，也吸引了愈來愈多港人北上度假及消費。早前深圳一間大型超市開幕，便有大量港人山長水遠排隊數小時入內掃貨，蔚為奇觀。從此亦折射中港今時不同往日，雙方地位悄然互換。明乎此，港府固然要盡快落實與更多城市開放個人遊和一簽多行，香港自己也必須爭氣。在輿論猛轟和業界危機日甚一日之下，服務業的態度已有所改善，起碼新春訪港旅客對本港的服務大多滿意，惟香港景點缺乏新意，所謂盛事又搞到「甩皮甩骨」，顯然仍需繼續努力。

正如有議員指出，「過嚟搭吓車、食碗麵、買粒糖，都係生意嚟」，業界不應以「窮遊」、「富遊」來劃分旅客，而是應該因時制宜，推出不同措施以作配合，務求令香港吸盡四方客，重振旅遊之都美名。