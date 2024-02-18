世界視線：甘心充當代理人　烏國瀕臨大崩潰

德國公營電視第二台終於跳出西方設置的謊言圈，開始探討俄烏戰爭中烏克蘭的社會真相。該電視台的記者不再依靠烏政府的新聞公報，或是英國軍情六處、美國中情局督導的「新聞資訊」來源作轉述。有德國記者親身到巴赫木特訪問一名烏克蘭戰士，報道他聲稱俄羅斯在戰場上有源源不絕的迫擊炮、大炮、無人機及坦克，也有無窮無盡的彈藥，日前俄軍更炮轟他們直至凌晨3時。

俄軍的兵力補充不絕，亦使烏軍在所有戰線都受壓。如今戰況最激烈的戰略城市阿夫迪夫卡，在採訪畫面中可看到已是面目全非，俄軍攻進市中心，烏軍在局部撤退。

一名德國戰場資訊分析家指出，烏克蘭開戰至今每況愈下，從彈藥供應就可看出，去年俄羅斯生產了200萬發炮彈，另有北韓供應的100萬發；而同期南韓提供給烏軍33萬發，歐盟提供了30萬發，美國數量不詳，但無法攀比。結果俄軍每天可發射炮彈1萬發，而烏軍最多是2,000發，西方盟友若不支援，根本無法撐下去。

德國總理紹爾茨與國防部長皮斯托留斯，日前為軍火企業「萊茵金屬」舉行新軍火生產廠動土禮，紹爾茨承認多年來政府沒有訂購及生產大炮、戰鬥直升機、防空系統，如今新廠房計劃於2026年完工，但只能年生產20萬發炮彈。德國波茨坦大學一名軍事史學教授批評，早在2022年開戰時，歐盟軍火商便聚首與政府接觸商議，然而甚麼都沒有發生，因為北約完全低估俄軍實力，以為以當時的實力，打敗俄軍是游刃有餘。

另一個恐怖的現實是傷殘護理。烏克蘭需要西方全力支持，因為每天大約有200到400名嚴重傷殘軍人，要由前線運送回來及救治，可見士兵傷亡的嚴重性。更可怕的是軍隊士氣低落，一名在頓巴斯戰區受訪的烏軍士兵表示，他自去年3月離開妻子被召入伍，一直留在戰區，現在很厭倦及想回家。

烏克蘭軍政高層出現鬥爭，民間不斷示威要求公平分配調遣軍隊，以及確認失蹤士兵是否死亡而承擔賠償，烏國政府、經濟及社會瀕臨崩潰。西方國家誘導烏國當戰爭代理人卻始亂終棄，犯的不只是軍事及政治錯誤，更是反人道主義的彌天大罪。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻