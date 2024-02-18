烏克蘭總統澤連斯基換掉扎盧日內，任命原陸軍司令西爾斯基出任武裝部隊總司令。澤連斯基對新任總司令深具信心，稱讚他「在防禦方面有成功的經驗，領導過基輔的防禦行動；他也有成功的進攻經驗，領導過哈爾科夫的作戰行動」。

現年58歲的西爾斯基可謂受命於危時，他深知目前戰場形勢、美西方對俄烏之戰的態度，已不可能讓他再發揮「成功的進攻經驗」，他只能「實事求是」的對外宣布，烏方作戰方略只能轉攻為守，以防禦為主。要進攻嗎？烏克蘭不但無此能力，還會招致更大的損失和失敗。現在，澤連斯基授意西爾斯基的戰略策略是搞好防守，盡量爭取俄烏談判的有利條件。然而，現在的局勢是烏克蘭想搞好防守也極不容易，恐怕終究守不住，在談判桌上輸掉更多的籌碼。

日前，烏克蘭頓涅茨克州戰略城市阿夫迪夫卡，在俄軍猛烈持續的進攻下，烏軍已經頂不住。烏軍發言人表示，防守的烏軍為了避免完全陷入俄軍包圍，正逐步撤走。美國國家安全委員會發言人柯比承認，俄軍每天持續向烏軍陣地推進，阿夫迪夫卡可能失守。據報道，俄烏兩軍已在市區交戰，俄軍的突擊兵力不斷增加。俄軍據有明顯的兵力優勢、空中優勢，以及炮彈、坦克、裝甲車、導彈優勢。有鑑於此，澤連斯基已經決定放棄守城。

這場阿夫迪夫卡城市攻防戰，給澤連斯基、西爾斯基一個下馬威，他們話音剛落就要失守城池、丟盔棄甲。然而，這個當兒，西爾斯基還不忘自己的「進攻經驗」，下令導彈攻擊俄羅斯南部城市別爾哥羅德的購物中心、運動設施和住宅區，造成6死17人傷。只是，這樣的「進攻」毫無意義，立刻遭到俄羅斯「有意義」的打擊。俄軍當日用精準武器打擊了烏克蘭生產和修理飛機發動機、電子通訊設備的軍工企業，以及燃料工廠，基輔等4座城市傳來猛烈的爆炸聲。看來，無論進攻與防守，兩相比較，烏克蘭都遠非俄羅斯的對手。