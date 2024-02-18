最近這段時間，日本股市跟隨美國股市持續上升，日經指數創下30年新高，距離歷史高位只有一步之遙。有些精日分子為其大唱讚歌，聲稱日本已經走出「失落的30年」，即將再現輝煌云云。事實果真如此嗎？數字可以說明一切。根據日本政府公布的數據，日本經濟已連續兩季錄得負增長，去年第4季萎縮0.4%，前季則萎縮3.3%，意味已陷入技術性衰退，與股市的表現背道而馳。尤其不堪的是，日本連世界第三大經濟體的位置也保不住，被德國取而代之，只能淪為「梗頸四」，估計過不了幾年就會被印度超越。

過去常說股市是經濟的晴雨表，原來是騙人的，股市的表現與實體經濟並沒有必然關係，往往南轅北轍。日本就是典型例子，一方面經濟陷入衰退，一方面股市異常火爆，奇怪吧？其實並不奇怪，現在的股市已徹底淪為國際大鱷的遊戲，是升是跌皆由他們操控，與實體經濟沒有一毛錢關係。加上地緣政治因素的影響，股市的走勢更是無法以常理度之。所以說，日本股市非理性亢奮，絕對不是走出「失落的30年」，極可能是回光返照，甚至可能是一個更大的金融陷阱。

同樣出現亢奮的還有美國股市，在強美元支撐下屢創新高，泡沫愈吹愈大。華府政客洋洋自得，宣稱美國經濟已經實現「軟着陸」，是嗎？硅谷企業紛紛裁員、消費需求無以為繼、地區銀行危機重燃、通脹問題揮之不去、財政赤字屢創新高、債務規模急速膨脹……美國經濟面對重重隱憂，所謂的軟着陸未免言之過早。沒錯，表面上經濟數據似乎很理想，甚至有過熱的味道，實際上許多數據往往帶有水分，可信度令人懷疑。特別是總統大選之前，拜登政府刻意營造繁榮景象的企圖相當明顯，最怕大選過後一切又打回原形。

可以見到，每當外界以為聯儲局即將減息，就會出現一些不利減息的數據，包括新增非農業職位超乎預期、消費數字理想、通脹率再度上升等等，減息周期就這樣一再推遲。所以很明顯，拜登政府根本不想在短期內減息。理由很簡單，正式進入減息周期後，強美元無以為繼，國際資金留不住，就再也無法收割全球。

更糟糕的是，美國股市經過這些年的催谷，早已危若累卵，國際資金一旦撤離，資產泡沫隨時會爆破，那才是最大的災難。