摩根士丹利公司前亞洲區主席羅奇，曾被稱為中國「大好友」，近日在英國《金融時報》撰文，指香港已經玩完。此君的言論一出，旋即在香港引起熱烈討論，其中股民最關心的問題，是香港股市當真再無投資價值嗎？

一個地方的股市有否投資價值，長遠而言只消看兩個因素：一是上市公司的盈利能力如何，二是市場交易是否自由、合理。那怕你所持有的股票，是在專制獨裁的地區上市，但只要市場機制健全，買賣價格公平，交易自由順暢，那便沒有問題。

觀乎今日的香港，政治上固然不能算是專制獨裁，金融市場的交易，更是世界上最自由的地區之一。因此上述兩項因素中的第二項，肯定不構成問題，剩下來，就要看香港上市公司的盈利能力如何。以恒生指數成分股為例，目前絕大部分企業都能錄得利潤。公司利潤與股價的比例，就計算出市盈率，原則上市盈率愈低，該股票便愈具投資價值。現時日本日經指數成分股的市盈率是29.95倍，美國道瓊斯指數是25.25倍，香港恒指則只有約8倍。

以此觀之，港股的投資價值是被市場大幅度低估了。如果恒指的市盈率跟日經指數看齊，則恒指應在61,000點左右；跟道指看齊，則應在51,000點左右，而本文執筆時，恒指卻只有16,300點。

當然，假如今天你跟人說，其實大家都錯了，香港股市的合理水平應在5萬至6萬點才對，別人一定會笑你是瘋子，那怕你認為手上的數據有多客觀、合理。筆者是唸歷史出身的，這些事早已慣見平常，群眾與市場經常都會出現嚴重偏差。正如股神巴菲特所說，慶幸群眾往往是非理性的，若然人人理性，我早已淪為靠拾汽水罐維生的老頭了。