台灣國防部最新「發展不對稱作戰之精實成效案」書面報告，宣示防衞用兵理念增加「殲敵於城鎮陣地」，成為「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地」。儘管有學者宣稱這是務實的防衞理念提升，但明眼人都看得出來，這實際上就是全面的戰略退卻！

過去台灣在防衞上，一直秉持所謂「決戰於境外」理念，期望發展優勢軍力，將任何可能對台灣出現的攻擊，都阻絕在海空領域之外，這是為了避免本島遭受慘重損失，讓數十年來的辛苦建設毀於一旦。但這次的報告卻完全不是那麼回事，若想要決戰於境外，就應當貫徹「拒敵於彼岸、擊敵於半渡」，後半段的「毀敵於水際灘頭」，實際上等於海空已失守；而到了「殲敵於城鎮陣地」，更是明擺着要台灣人打一場烏克蘭或加薩的血肉保衞戰，等於承認目前台灣的海空兵力已無法阻絕對手，只能任由敵方登陸後拚命了。

實際上，在海峽中線不復存在、台灣防守的邊界已退到24海里的現實狀況下，台軍在台海周邊已失去絕對制空、制海權，解放軍不用打兩棲登陸戰就能直接空中突擊、空降城鎮。台灣剩下的希望就是在城鎮戰中拖延戰爭，然後等待美軍趕來救援。但若美軍沒有如期而至，甚至根本就沒打算直接介入戰爭呢？幾乎完全沒有戰略縱深，也不像加薩有無數地道可蓄積反擊力量的台灣，真打算用2,300萬條性命的代價去幫美國換取戰略優勢嗎？

戰爭是政治的延伸，如今台灣在戰場情勢處於如此不利的狀態下，理應盡快用政治補救，重新找回兩岸的默契，讓海峽中線再度成為雙方的平衡點，才能避免危機發生。不此之圖卻一味將自己帶入絕地，這不叫愛台灣，而是害了台灣！