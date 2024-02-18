2024年被稱為史上最大規模選舉年，共有70多個國家舉行大選。在剛結束的印尼大選，已屆72歲高齡的現任國防部長普拉伯沃就很大機會成為新總統。不過，相比今年底美國總統選舉的兩大熱門人選：共和黨77歲的特朗普和民主黨81歲的拜登，普拉伯沃算是年輕了。若再加上有可能在下月連任成功、71歲的俄羅斯總統普京，老人政治已成為這個大選年的一大看點。

近年老人政治在全球多國大行其道，主要有兩個原因。第一個與人口老齡化有關，例如2021年的德國大選，50歲以上投票人口是50歲以下的近兩倍。老人家不理解年輕人的思維，多數會選擇較為年長的候選人。第二個則與制度和慣性有關，以美國為例，老齡化問題不算嚴重，但同樣是老人政治當道，因為玩政治需要很多錢。資歷老的政治人物一般擁有較強的籌款能力和廣泛的政治人脈，更容易獲得資源。此外，美國長期由兩黨對峙，參眾兩院議員亦面臨老化，他們普遍不太歡迎年輕人出來攪局，擔心年輕的總統候選人會令他們丟失議員席位，於是索性做生不如做熟。

但這種老人政治也衍生出不少弊病，最大的問題是容易忽略年輕一代的訴求。用一句諷刺的話來說，就是：將來屬於年輕人，但現在還是老人家的。年輕人只能繼續等到老。

另外，中國有句俗話叫「老小孩」，意思是說人老了思維會變得孤僻、荒誕，行事變得怪異。這不是偏見，而是科學。隨着大腦老化，人的認知能力確實會不可避免地下降，中國歷史上不少明君在年紀太大之後都變得怪異。美國總統拜登最近也因為記憶力不好而備受質疑，特朗普同樣有很多行事荒誕的特徵，美國選民只能自求多福了。