北韓近月動作多多，包括修憲放棄兩韓統一主張，改以佔領「永遠的最大敵人」南韓作為國家目標；與俄羅斯頻密互動，但是拒絕日本的對話接觸請求；以及幾乎每隔幾日就試射導彈炮火，每隔一、兩個星期就宣稱成功研發了某項新武器或軍事技術。很可惜，由於國際社會的關注焦點都落在俄烏戰事、以巴衝突以至美國大選身上，加上「狼來了」效應，就連最直接受到威脅的南韓，都似乎不當北韓的警告是一回事，想必令北韓領導人金正恩相當「冇癮」。

不過，「狼來了」的故事最後還是真的有狼群出沒，並造成慘重死傷。北韓的導彈技術水平令人懷疑，一旦誤射誤炸韓日領土，以至在區內的美軍艦艇和軍事設施，便隨時會引發戰爭。這是各方都不願見到的，包括金正恩本人，因為他只想令國際社會尤其西方，承認北韓的擁核國地位和給予他應有的尊重，以及撤銷針對北韓的種種外交和經濟制裁。

故此，估計金正恩會對美國前總統特朗普有望回朝深感興奮，希望可與他「再續前緣」，再度舉行峰會和合作做騷，為自己與國家刷刷存在感。如之前所述，特朗普對於與任何共產政權或獨裁者交往，都沒有意識形態上的包袱，對於支援日本和南韓抗朝也興趣不大，向兩國販賣軍火賺錢沒問題，但真正開戰則不要預美國的份。

按照同一道理，特朗普對於援台抗共也是態度冷淡。現任美國總統拜登曾不止一次表示，如中共武統，美國會出兵援台。雖然相信只是一時口誤，但也氹得民進黨等台獨分子相當興奮。特朗普則拒絕作出類似承諾，僅稱若他上台中共便不會攻台，並反斥台灣將美國的半導體生意搶去。特朗普會如何確保中共不會攻台呢？可能就是叫台獨分子收聲。