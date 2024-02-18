日本經濟陷衰退。分析師指，日本內需低迷，中國近年對日本貨需求大減，加上豐田汽車旗下大發工業停產，都可能令日本今年首季國內生產總值（GDP）繼續收縮。日本內閣日前公布去年第4季度GDP數據，剔除物價變動因素嘅實際GDP環比萎縮0.1%，按年減少0.4%，連續兩個季度負增長，表明日本經濟陷入技術性衰退。

至於衡量國家經濟規模嘅名義GDP，日本去年約為4.2萬億美元，被德國反超，降至世界第4位。日媒稱，若果日本喺全球經濟所佔份額持續縮水，其在國際上嘅話語權恐會下降。日本復甦之路充滿挑戰，然而日本近年來卻不安於室，隨着美國嘅指揮棒瞎起哄，一直附和老美嘅「中國威脅論」。日媒報道，日本外務省計劃向菲律賓、印尼、馬來西亞和越南嘅海事當局提供長期支援，抗衡中國喺南海嘅行為。外務省轄下嘅國際協力機構將制訂一項支持上述4國嘅10年計劃，提供巡邏船、無人機、雷達系統，以及人力資源培訓。

另一方面，日本早前與美國簽署購買400枚戰斧巡航導彈嘅協定，聲稱為應對來自中國和北韓嘅威脅。美國駐日大使伊曼紐爾日前表示，美軍下月起將為引進戰斧導彈一事，向日本自衞隊提供相關訓練。日本計劃2025年度開始部署戰斧導彈，上月與美國政府簽署到2027年度為止嘅採購合約，將把戰斧作為對敵基地攻擊能力使用。

事實上，南海主權紛爭主要環繞中國和東南亞幾個國家，部分屬於東盟國家，包括菲律賓和越南。美國基於亞太戰略，頻頻插手南海，尤其拉攏越南，更是不遺餘力。日本插手南海，令中日關係徒添更多矛盾，做老美一條忠狗，只會妨礙經濟復甦，日本打工一族的日子恐更難捱！