大陸國台辦發言人於本月17日，再次對14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船，致使兩名漁民遇難的惡性事件作出4點表示：一是此事引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情；二是此事上升到涉及國家主權層面，上升到一中原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，大陸根本不承認在廈金海域存在台灣當局所說的「禁止、限制水域」一說；三是台灣方面要盡快放船放人，查明事實真相，嚴肅處置相關責任人，給兩岸同胞一個交代；四是大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

此事件本月14日發生，國台辦已作出強烈反應，嚴詞譴責台灣方面所為，然而台灣朝野並不當回事。民進黨的蔡英文、賴清德，國民黨的朱立倫、韓國瑜都不出聲，以為這不過是「漁權糾紛」，上升不到他們這樣的高層和「尊貴層面」關注，只有台灣陸委會主委邱太三出來敷衍大陸和輿情，說是一切要等調查結果，台灣方面是在「行政執法」，「並無不當」。民進黨的立法院黨團聲稱事件的癥結在於大陸方面非法捕魚；民眾黨的柯文哲聲稱支持台灣方面的做法，指兩岸應針對漁權問題坐下來談。

可見，這些天台灣各方面的態度都是企圖逃避罪責，諉過大陸，以為在所謂「漁權」問題上、「行政執法」上和大陸商談，就可蒙混過關，就可把他們自封的、根本不存在的所謂「禁止、限制水域」的權力令大陸認可，並進一步鞏固。他們妄想通過這件事給大陸挖一個坑，讓大陸掉進去和他們談甚麼「漁權」、甚麼「執法權」。

然而，這件事的性質涉及國家主權、一中原則，涉及台灣當局這個「割據政權」所有自封的所謂「司法權力」、「執法權力」、「行政權力」，在中華人民共和國中央政府面前都是子虛烏有的。他們也沒有任何資格與中央政府「商談」這些事宜，除非中國統一、台灣實施「一國兩制」，中央政府應可授權部分權力予台灣地方政府也。