世界末日近了麼？由美國芝加哥大學《原子科學家公報》雜誌於1947年設立的「末日時鐘」，每年1月都會由當世最權威的科學家，調校地球距離末日的時間。他們去年將時間調撥至只剩下90秒，敲響歷年來最迫切的警鐘，今年仍然維持，意味末日危機非但沒有解除，而且迫在眉睫。

地球非常危險。俄烏戰爭持續將近兩年而不止，以巴戰爭繼續濫殺無辜，紅海危機愈演愈烈，世界各地干戈不息，加上朝鮮半島局勢持續緊張，台海、南海無風起浪，根本沒有一處能令人安心。正因為野心家充斥，到處亂象叢生，誰也不能排除核戰的可能性。一旦世界爆發核戰，地球末日勢必到來。

還有地球暖化加速，氣候危機加劇，去年平均氣溫為攝氏14.98度，比2016年的最高紀錄高出0.17度，為1850年有紀錄以來史上最熱的一年。各國在2015年的《巴黎協定》中同意，致力防止全球暖化超過1.5度，去年的增幅已挨近上限。首當其衝是太平洋一干島國，例如基里巴斯，當地逾八成家庭面對海平面上升的威脅，有受訪民眾三度搬家，皆因家園被升高的水位淹沒。

天災人禍，令人嘆息，但別說平民百姓無能為力，就算是上述一班頂尖科學家，頂多也是藉着「末日時鐘」提醒大眾，實際影響力不大。君不見，單是俄烏和以巴兩場戰爭，便因為美國不願喊停，其他涉事國同樣堅持戰鬥，根本沒有了期。

氣候暖化同樣不被真正重視，特朗普甚至表示氣候暖化只是偽命題，並不是真實存在，他2017年執政期間率美國退出《巴黎協定》。要是今年大選他獲勝回朝，肯定又會退群。世界末日逼近，說到底是自私自利的政客造成。